ASUS Zenfone 11 Ultra si aggiorna: ecco le nuovi funzioni basate sull’AI!

Dopo alcune voci scoraggianti, alla fine ASUS ha lanciato il suo nuovo top di gamma della serie Zenfone, un dispositivo completo e potente ma che cambia rispetto agli ultimi modelli puntando su un design tutt’altro che compatto. Ora ASUS Zenfone 11 Ultra sta ricevendo un importante aggiornamento: il software passa alla versione 34.1420.1420.370 ed introduce alcune novità davvero niente male, nuove funzioni legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

ASUS Zenfone 11 Ultra: al via l’aggiornamento alla versione 34.1420.1420.370, con nuove funzioni AI

Crediti: ASUS

Lo Snapdragon 8 Gen 3, SoC di punta targato Qualcomm pensato per proprio con i mente l’AI, ha fatto da apripista lato hardware mentre ormai è all’ordine del giorno leggere di nuove funzionalità per smartphone proprio basate sull’intelligenza artificiale. Prima Samsung e Google, poi OPPO e OnePlus ed ora ASUS introduce alcune novità a bordo del suo ultimo top di gamma. Il recente ASUS Zenfone 11 Ultra sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento alla versione 34.1420.1420.370: sono presenti le patch di sicurezza di aprile 2024, varie ottimizzazioni in termini di stabilità del sistema, touch e prestazioni audio, e alcune funzioni AI.

Crediti: ASUS Crediti: ASUS Crediti: ASUS

Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale sono tre, tutte in versione beta: di conseguenza si tratta ancora di una fase di prova e quindi potrebbero essere presenti imperfezioni. Le funzioni disponibili sono:

AI Call Translator: fornisce traduzioni in tempo reale durante le chiamate telefoniche (con 9 lingue disponibili, tra cui l’italiano);

fornisce traduzioni in tempo reale durante le chiamate telefoniche (con 9 lingue disponibili, tra cui l’italiano); AI Transcript: permette di trascrivere automaticamente le chiamate, in modo da registrare informazioni importanti senza preoccupazioni;

permette di trascrivere automaticamente le chiamate, in modo da registrare informazioni importanti senza preoccupazioni; AI Wallpaper: lo smartphone adatta automaticamente lo sfondo in base allo stile e alle preferenze dell’utente (analizzando foto e abitudini per selezionare immagini che si adattano all’umore e al contesto).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le