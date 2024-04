Realme 12 Lite ufficiale: lo conosciamo già, ma da noi costa meno

Attualmente la nuova serie 12 è composta dai modelli Realme 12 Pro e 12 Pro+, a cui si è poi aggiunto anche il fratello minore Realme 12+ 5G ed è anche stato avvistato il misterioso 12 Pro Max 5G. Evidentemente la compagnia cinese ha ancora un piano d’espansione per la serie Number di ultima generazione, dato che è stata presentata un’altra aggiunta sotto forma di Realme 12 Lite, anche se la conosciamo già.

Realme 12 Lite ufficiale: tutte le novità del prossimo mid-range della serie

Crediti: Realme

Ebbene sì: a tutti gli effetti, Realme 12 Lite è ufficialmente un rebrand del già noto Realme C67 4G, arrivato in Italia e anche protagonista della nostra recensione. Ecco quindi qual è la sua configurazione:

Dimensioni di 164,6 x 75,4 x 7,59 mm per un peso di 185 grammi

certificazione IP54

display LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, fino a 950 nit di luminosità

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, fino a 950 nit di luminosità SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2,8 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53

GPU Adreno 610

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di ROM espandibile tramite micro SD

di ROM espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 108+2 MP f/1.75-2.4 con sensore di profondità

f/1.75-2.4 con sensore di profondità selfie camera da 8 MP f/2.05

lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 e Realme UI 5.0

Realme 12 Lite è stato lanciato in Turchia al prezzo di 10.999 lire (circa 317€) per la variante da 6/128 GB e di 14.999 lire (circa 433€) per quello da 8/256 GB. Prezzi decisamente fuori scala per le specifiche proposte ma gioca un ruolo la forza della moneta turca, visto a quanto viene venduto Realme C67 4G in Italia:

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le