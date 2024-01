Spunta anche Realme 12 Pro Max 5G: quali saranno le differenze col resto della serie?

Il prossimo 29 gennaio si terrà l’evento di lancio dedicato ai nuovi modelli della serie Number di Realme: il design è stato confermato ufficialmente, così come la presenza di un teleobiettivo a periscopio. Ebbene, sembra che le novità continueranno senza sosta fino al giorno dell’uscita. Stavolta spunta addirittura un dispositivo inedito, ossia Realme 12 Pro Max 5G.

Realme 12 Pro Max 5G: specifiche e prezzo della variante inedita

Finora non si era mai parlato di un presunto Realme 12 Pro Max 5G ma nelle scorse ore ha fatto capolino un’immagine leak che mostra i dettagli del dispositivo e perfino il prezzo in India. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con cautela, anche se il leaker in questione di solito è parecchio affidabile. Per quanto riguarda le caratteristiche del telefono avremo uno schermo curvo a 120 Hz, un design ispirato agli orologi di lusso, una fotocamera con sensore principale IMX890 (da 50 MP con OIS) e un teleobiettivo a periscopio da 64 MP. Lato software è riportata la presenza di Android 14, tramite Realme UI 5.0.

In merito al presunto prezzo, Realme 12 Pro Max 5G dovrebbe arrivare in Inda nelle versioni da 8/256 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a circa 376€ e 398€ al cambio attuale. Le informazioni riportate finora coincidono con le specifiche di Realme 12 Pro+, quindi allo stato attuale non è chiaro quali saranno le differenze. Probabilmente troveremo un chipset differente, o magari uno schermo di dimensioni maggiori (da qui la dicitura Max). Al momento non ci sono altri dettagli ma aggiorneremo questo articolo non appena arriveranno altre novità. Nel frattempo se siete curiosi di scoprire tutto sulla nuova serie date un’occhiata al nostra approfondimento dedicato.

