vivo G2 5G ufficiale: è il primo di una nuova serie

La casa cinese ha lanciato a sorpresa (e senza il minimo rumore) una nuova serie di smartphone. Il primo modello è vivo G2 5G, budget phone caratterizzato da specifiche tecniche basilari ed un prezzo super abbordabile. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo dispositivo, fresco di lancio.

vivo G2 5G: tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

In realtà il telefono presenta molte caratteristiche in comune con il modello Y36i. vivo G2 5G monta uno schermo con notch a goccia, una soluzione da 6,56″ HD con refresh rate a 90 Hz; a bordo abbiamo un chipset Dimensity 6020 di MediaTek, in varie configurazioni (si parte da 4 GB di RAM). La batteria è un’unità da 5.000 mAh con una modesta ricarica da 15W; il comparto fotografico si affida ad un sensore principale da 13 MP ed un modulo selfie da 5 MP. Di seguito trovate tutti i tagli di memoria di vivo G2 5G, con il relativo prezzo; il tutto è seguito dalla scheda tecnica completa del dispositivo.

4/128 GB – 1.199 CNY (~ 154€ )

) 6/128 GB – 1.499 CNY (~ 193€ )

) 8/128 GB – 1.599 CNY (~ 206€ )

) 8/256 GB – 1.899 CNY (~245€)

vivo G2 5G – Scheda tecnica

Crediti: vivo

Dimensioni di 163,74 x 75,43 x 8,09 mm per 186 grammi

Display LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con rapporto in 20.1:9, refresh rate a 90 Hz

da (1.612 x 720 pixel) con rapporto in 20.1:9, refresh rate a Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6020 a 7 nm TSMC

a 7 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2 a 950 MHz

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 di memoria UFS 2.2 espandibile

di memoria UFS 2.2 espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 15W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, ingresso mini-jack

Fotocamera da 13 MP f/2.2

f/2.2 Selfie camera da 5 MP f/1.8

f/1.8 Sistema operativo Android 13 con Origin OS 3

