Google lancia Android 15 Beta 1.1: tutte le novità

Google ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento minore per Android 15 Beta 1 che punta a risolvere diversi problemi riscontrati dagli utenti nel corso di queste ultime settimane. Si tratta della prima patch per la nuova versione del sistema operativo del robottino verde, mentre nelle prossime settimane dovrebbe arrivare già una nuova Beta aggiornata.

Prima patch per la beta di Android 15: risolti diversi problemi con NFC

Crediti: 9to5Google

Android 15 Beta 1.1 è disponibile da oggi come aggiornamento OTA per tutti gli iscritti all’Android Beta Program con smartphone Google Pixel. Questa prima patch minore si occupa di risolvere diversi problemi che gli utenti hanno segnalato agli sviluppatori tramite feedback, tra cui alcuni fastidiosi malfunzionamenti del chip NFC. Di seguito la lista completa delle novità.

Risolti vari problemi con la tecnologia NFC che interferiva con le app Wallet e le altre operazioni dipendenti dal chip

Risolto un problema che causava occasionalmente un crash della pagina Opzioni per sviluppatori

Risolto un problema che impediva ad alcuni dispositivi di aggiornarsi correttamente alla Beta 1

Risolto un problema di text clipping durante la stampa

