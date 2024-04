L’AI di Apple aprirà nuovi orizzonti nel 2024, anche grazie alle nuove acquisizioni

Aggiornamento 23/04: continuano le acquisizioni nel settore AI di Apple, questa volta con la compagnia francese Datakalab. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Adesso è ufficiale: Apple sta lavorando alla sua intelligenza artificiale generativa, il cui debutto avverrà già nel 2024. Ad annunciarlo è stato proprio il CEO della compagnia durante la consueta conferenza con gli investitori per i risultati finanziari. I rumor che si sono susseguiti negli ultimi mesi vengono quindi confermati, ma bisognerà capire se sarà davvero Siri il protagonista della rivoluzione AI.

Grande impegno da parte di Apple per l’intelligenza artificiale: esordirà nel 2024

“Guardando al futuro, continueremo a investire in queste e altre tecnologie che daranno forma al futuro. Ciò include l’intelligenza artificiale, a cui continuiamo a dedicare un’enorme quantità di tempo e impegno, e siamo entusiasti di condividere i dettagli del nostro lavoro in corso in questo ambito entro la fine dell’anno” ha dichiarato Tim Cook agli investitori nelle scorse ore.

I rumor che vorrebbero iOS 18 pronto ad accogliere l’AI di Apple, quindi, vengono in gran parte confermati. La compagnia di Cupertino sta per allinearsi al futuro delineato da OpenAI prima e Google e Samsung dopo, che portano già sui loro smartphone le prime funzionalità legate a doppia mandata all’intelligenza artificiale.

Aggiornamento 29/02: Apple “aprirà nuovi orizzonti” la con la sua AI, secondo Tim Cook

Nella consueta assembla con gli azionisti di Apple, Tim Cook è tornato a parlare dell’intelligenza artificiale generativa in arrivo nei prodotti della compagnia quest’anno, promettendo grandi rivoluzioni. Secondo il CEO, Apple “aprirà nuovi orizzonti” grazie all’AI, che verrà presentata ufficialmente soltanto nel mese di giugno, quando a Cupertino si terrà l’annuale WWDC (Worldwide Developer Conference). Non ci resta quindi che attendere la presentazione ufficiale di iOS 18 e macOS 15.

Aggiornamento 15/03: Apple acquisisce DarwinAI per potenziare la sua intelligenza artificiale

Secondo le ultime informazioni condivise dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple avrebbe acquisito una startup canadese chiamata DarwinAI che realizza sistemi con intelligenza artificiale in grado di rendere i modelli di rete neurale più piccoli e veloci. Si tratterebbe, qualora la notizia fosse confermata, dell’ennesimo passo verso l’integrazione dell’AI generativa sui futuri dispositivi dell’azienda di Cupertino.

Aggiornamento 23/04: Apple acquisisce Datakalab, startup francese specializzata in AI

Secondo quanto riportato dal magazine francese Challenges, Apple nel mese di dicembre avrebbe finalizzato anche l’acquisizione di Datakalab, una startup francese specializzata nell’intelligenza artificiale. Il sito dell’azienda risulta ormai inattivo, segno tangibile di una eventuale integrazione in un team esterno con conseguenza smantellamento dell’attività. Purtroppo, al momento, non ci sono dettagli sui costi dell’operazione.

“Datakalab è una società tecnologica francese che sviluppa algoritmi di analisi computerizzata delle immagini per misurare i flussi nello spazio pubblico. Le immagini vengono istantaneamente trasformate in dati statistici anonimizzati elaborati localmente in 100ms. Datakalab non memorizza alcuna immagine o dato personale e conserva solo dati statistici. I prodotti Datakalab sono realizzati secondo il principio della “Privacy by Design”.” è la descrizione dell’azienda fornita in passato dalla stessa startup.

