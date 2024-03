Troppe tab aperte su Chrome per Android? Questa nuova funzione vi aiuterà

Se siete tra quelli che collezionano tab su tab aperte in Google Chrome, sarete felici di sapere che il team di sviluppo del browser ha pensato per voi uno strumento che vi permetterà di eliminare quelle inutili in modo automatico. Nel codice sorgente di Chromium, infatti, sono apparsi nuovi riferimenti a quella che potrebbe essere una funzione “declutter” per il browser di Google.

Addio tab inutili con il nuovo Declutter in arrivo su Google Chrome per Android

Crediti: Google

La funzione, che prenderebbe il nome di Android Tab Declutter, nel codice sorgente viene descritta come uno strumento che “abilita l’auto-archiviazione e la cancellazione delle tab inattive“. Questo significa che, se abilitata, questa nuova funzionalità potrà eliminare automaticamente le schede del browser che non hanno più utilità e che quindi occupano solo memoria che potrebbe essere liberata.

La funzione non è ancora presente nel browser e quando arriverà sarà necessario, con tutta probabilità, attivarla tramite le flag di Chrome. Per vedere attiva di default in nuovo Android Tab Declutter, infatti, potrebbero volerci ancora diversi mesi di sviluppo e testing.

