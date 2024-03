Tronsmart Halo 200 è lo speaker wireless per gli amanti del karaoke, con 2 microfoni inclusi

La bella stagione è arrivata e sappiamo bene cosa significa: dopo le gite fuori porta di Pasqua e Pasquetta partirà il conto alla rovescia per l’estate. Feste in spiaggia, serate tra amici, cenette tranquille e party a casa: quali che siano i tuoi programmi alla musica pensa Tronsmart Halo 200, lo speaker senza fili potente, dotato di luci LED e perfetto per gli amanti del karaoke grazie ai due microfoni inclusi! La migliore offerta del momento arriva grazie al nuovo codice sconto dello store Geekbuying, con spedizione EU!

Codice sconto Tronsmart Halo 200: lo speaker Bluetooth 5.3, con luci LED e due microfoni scende a prezzo top

Crediti: Tronsmart

Tronsmart Halo 200 è uno speaker wireless con connettività Bluetooth 5.3 e una potenza di ben 120W; inoltre sono presenti delle luci LED RGB che possono essere gestite direttamente tramite smartphone (così come l’equalizzazione dell’altoparlante). Per un’esperienza top è possibile sfruttare l’audio stereo utilizzando due Halo 200: le tue feste e le serate karaoke salgono di livello! Ad alimentare il tutto troviamo una colossale batteria da 15.000 mAh, per un’autonomia di circa 18 ore. Il dispositivo è certificato IPX4, ciò significa che è protetto dagli spruzzi d’acqua (quindi può essere utilizzato in spiaggia senza troppi problemi).

Crediti: Tronsmart

L’altoparlante senza fili Tronsmart Halo 200 (nella versione con 2 microfoni inclusi) scende di prezzo con il nuovo codice sconto di Geekbuying: solo 119€ dopo aver utilizzato il coupon, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le