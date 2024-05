MYATU M0126 non ha rivali a questo prezzo: meno di 450€ con Coupon!

Il bel tempo è finalmente arrivato (e speriamo che regga), con le giornate che si fanno man mano più serene e più lunghe. Aspettiamo senza troppa fretta la calura estiva ma nel frattempo questo è il momento perfetto per una scelta green: passare ad una bici elettrica non significa solo risparmiare, ma anche pensare al pianeta (grazie ad un veicolo sostenibile) e al proprio benessere. Niente più caos, traffico e mezzi pubblici affollati, ma solo spostamenti agili ed economici con MYATU M0126, l’e-bike dal prezzo super accessibile!

Codice sconto MYATU M0126: la bici elettrica economica per i tuoi spostamenti in città (in offerta con spedizione EU)

Crediti: MYATU

Leggera ed elegante, la bici elettrica MYATU M0126 è dotata di pneumatici da 26″ ed un motore da 250W, in grado di raggiungere una velocità di 25 km/h ed affrontare strade asfaltate e salite con una pendenza leggera. La batteria rimovibile da 36V 12.5Ah si carica senza sforzo e garantisce un’autonomia di circa 50/60 km (in base alla situazione). Il cambio Shimano a 21 velocità permette di beneficiare di una guida fluida mentre per la massima sicurezza è presente un sistema con doppi freni a disco. Il faro anteriore permette di spostarsi anche di sera (senza rischi per la visibilità).

Crediti: MYATU

La migliore occasione del momento dedicata alla bici elettrica MYATU M0126 arriva da Geekbuying: grazie al nuovo codice sconto il prezzo scende a soli 439€, una cifra particolarmente appetibile sia per la sua natura di e-bike che per le varie caratteristiche. Inoltre è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store, un’aggiunta sempre gradita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

