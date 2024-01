Xiaomi Robot Vacuum X20 è il nuovo robot 4 in 1 che si pulisce da solo

Nuovo giorno e altra novità per Xiaomi, ancora una volta per quanto riguarda la domotica. A distanza di pochissimo dal debutto della nuova piastra a induzione, ecco fare capolino anche un nuovo robot aspirapolvere in versione Global. Si tratta di Xiaomi Robot Vacuum X20 soluzione 4 in 1 con lavapavimenti e base di ricarica e svuotamento: ecco tute le novità dell’ultimo robottino del brand cinese.

Xiaomi Robot Vacuum X20: caratteristiche, prezzo e uscita del nuovo robot aspirapolvere

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X20 si presenta con un look ormai ampiamente collaudato: tra funzioni e design, potrebbe somigliare ad altri modelli della casa cinese, ormai ampiamente specializzata nella creazione di dispositivi dallo stile minimale. Il robot aspirapolvere 4 in 1 arriva con un doppio mop rotante (da 180 giri al minuto), una potenza di aspirazione di 5.000 PA ed un contenitore per lo sporco da 430 ml. Ovviamente non possono mancare i classici controlli smart, in modo da poter gestire il dispositivo direttamente tramite smartphone (via Xiaomi Home). Grazie al supporto per Google Assistant ed Alexa è possibile anche sfruttare i comandi vocali. Presenti all’appello sia la navigazione laser che la sensoristica per il rilevamento degli ostacoli.

Crediti: Xiaomi

La vera chicca è la base di ricarica e svuotamento: si tratta di una dock completa a tutto tondo, con tanto di funzione di pulizia del robot. I mop vengono accuratamente asciugati tramite rotazioni ad alta velocità in modo da evitare il ristagno dell’acqua e la formazione di muffa e cattivi odori. La base ospita un doppio serbatoio d’acqua: in uno il robottino viene svuotato tramite la funzione di auto-pulizia mentre il secondo contenitore (da 4 litri) contiene acqua pulita (per ricaricare il serbatoio del robot). Infine segnaliamo la presenza di una capiente batteria da 5.200 mAh e di 4 modalità di pulizia: solo aspirapolvere, solo mop, aspirapolvere e mop insieme oppure prima aspirapolvere e poi un secondo passaggio con mop (sarebbe la pulizia più profonda).

Crediti: Xiaomi

Il nuovo robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum X20 è stato annunciato tramite il sito ufficiale Global del brand; tuttavia al momento non è ancora presente il prezzo e non è dato di sapere in quali mercati troverà spazio. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

