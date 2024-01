Xiaomi Induction Cooker Lite è la nuova piastra a induzione per le tue prelibatezze

Il mondo degli accessori Xiaomi è vastissimo, sta i prodotti per la casa a marchio Mijia, quelli lanciati dalle compagnia partner e controllate tramite YouPin e non solo. Ed ora arriva l’ennesima novità, a oltre due anni di distanza dalla precedente incarnazione: Xiaomi Induction Cooker Lite è la nuova piastra a induzione della casa cinese, lanciata a sorpresa in versione Global.

Xiaomi Induction Cooker Lite: caratteristiche e prezzo della nuova piastra a induzione del brand

L’abbiamo accennato anche poco sopra: sono passati anni dal lancio di Xiaomi Induction Cooker 2 ma l’azienda ha deciso di non passare direttamente alla generazione successiva, ma piuttosto di puntare ad un upgrade. Xiaomi Induction Cooker Lite è una piastra a induzione dal design quasi identico a quello del precedente modello; frontalmente abbiamo una manopola di controllo con un indicatore LED, l’intera struttura è ampia e circolare ed è presente una bobina a doppio strato (migliorata rispetto al predecessore). Il dispositivo ha una potenza di 2.100W e offre fino a 9 livelli di temperatura: insomma si tratta di una soluzione utile sia per cucinare piatti che necessitano di una cottura lenta che per la frittura.

La guarnizione e i cuscinetti sono realizzati in silicone antiscivolo, per la massima sicurezza durante l’utilizzo. Il nuovo sistema di dissipazione del calore è basato su una doppia presa per l’aria (calda e fredda), con una ventola di raffreddamento a 7 pale). La nuova piastra a induzione Xiaomi Induction Cooker Lite ha debuttato ufficialmente sul sito Global del brand ma al momento mancano ancora i dettagli su prezzo e disponibilità. Il primo Mi Induction Cooker è stato lanciato in Italia a 79,9€ quindi ci aspettiamo una cifra simile anche per questo modello (ma al momento non è dato di sapere se arriverà anche da noi).

