Recensione Ultenic K10-E: la friggitrice ad aria capiente e semplice da usare

Con l’avvento delle friggitrici ad aria, le abitudini culinarie della grande maggioranza degli utenti è cambiata in favore di preparazioni più salutari che utilizzano meno olio per garantire comunque pietanze di ottimo livello. Ultenic K10-E, per esempio, è una friggitrice ad aria che va dritta al sodo con tante modalità pre-impostabili e la possibilità di preparare pranzi e cene per tutta la famiglia. Scoprite insieme a noi cosa rende speciale questo piccolo elettrodomestico nella nostra recensione!

Recensione Ultenic K10-E

Design e materiali

Ultenic K10-E offre un design cilindrico con contenitore estraibile, in linea con i prodotti visti e rivisti in questa categoria. Sulla parte superiore della friggitrice ad aria troviamo il sistema di controllo touch, mentre la una scocca in plastica lucida (che trattiene in modo piuttosto netto le ditate e lo sporco) avvolge l’intero dispositivo. La maniglia per estrarre il cestello da 5 litri è dotata di un pulsante a scatto che assicura che il contenitore sia stato agganciato correttamente, funzionando anche come meccanismo di sicurezza kill-switch evitando che il dispositivo possa accendersi se non è presente il cestello.

Sulla parte frontale campeggia il logo di Ultenic, mentre nella zona posteriore troviamo una graticola che facilita la fuoriuscita dell’aria calda per evitare che il dispositivo si surriscaldi quando è in funzione, oltre ovviamente al cavo di alimentazione. Il cestello è completamente lavabile (anche in lavastoviglie) ed è dotato di un griglia di supporto per gli alimenti che evita che questi vengano direttamente in contatto con il fondo del dispositivo e consente anche uno scolo semplificato dei liquidi quali possono essere i grassi che si sciolgono durante la cottura.

In confezione è incluso anche un pratico libro di ricette da cui trarre ispirazione per la vostra prossima pietanza, con un codice QR che permette l’accesso semplificato alla versione interattiva su internet. Il complessivo del dispositivo è di 5.7 Kg, mentre le dimensioni sono di 27.1 x 27.1 x 30.6 cm, nel caso in cui vi stesse chiedendo se la friggitrice possa trovare spazio facilmente nella vostra cucina.

Funzionamento e cottura

Ultenic K10-E è la versione senza funzionalità smart di Ultenic K10 (qui la nostra recensione), e non si differenzia in alcun modo in termini di hardware e prestazioni. La friggitrice ad aria, infatti, sfrutta una potenza di 1500W in grado di raggiungere un temperatura di 200 gradi per cucinare in modo sano ed efficiente la stragrande maggioranza delle pietanze che solitamente vengono fritte oppure preparate in forno. Il vantaggio, in questo caso, è un utilizzo estremamente ridotto dell’olio: quasi il 90% in meno in fase di cottura.

Sulla plancia di controllo sono disponibili per ben 11 preset per iniziare immediatamente a cucinare seguendo le impostazioni migliori in base ad ogni cibo. Per esempio, è possibile selezionare l’icona di pollo, patatine fritte, bistecche di carne, pancetta e tanti alti, e con un solo tap la friggitrice ad aria imposterà temperatura e timer adatti alla selezione. Questo modo rapido ed efficiente di impostare il dispositivo consente di preparare le proprie pietanze preferite in modo diretto, senza badare troppo alle opzioni ma soltanto al cibo. L’impostazione manuale è comunque presente e consente di regolare nel dettaglio sia la temperatura desiderata che il tempo di cottura tramite il timer.

Sul display LCD comparirà il tempo di cottura rimanente e la temperatura scelta, mentre sarà possibile anche effettuare un pre-riscaldamento prima di cucinare e mantenere caldo dopo aver terminato la preparazione del cibo, in modo da non dover riscaldare nuovamente la pietanza nel caso in cui non si consumi immediatamente. I cibi preparati in questo modo risultano ben cotti, ma il consiglio è quello di munirsi di uno spruzzino per l’olio in modo da garantire un minimo di fragranza in più alle pietanze preparate in questo dispositivo.

Con una capacità di ben 5 litri, questa friggitrice ad aria si adatta bene alle esigenze di una famiglia fino a 4 persone. Ovviamente, cibi di dimensioni superiori occupano più spazio, ma nella maggior parte dei casi non avrete problemi a cucinare per tutta la famiglia. Il livello di rumore prodotto non è altissimo, ma comunque particolarmente riconoscibile: il dispositivo si assesta infatti intorno ai 55 dB quando è in funzione.

Recensione Ultenic K10-E: prezzo e considerazioni

Ultenic K10-E è una friggitrice ad aria capiente e semplice da utilizzare, perfetta per chi ama cucinare senza tanti fronzoli in modo più salutare. Le 11 modalità pre-impostate semplificano la preparazione di una grande varietà di cibi e pietanze, ma anche in modalità manuale si ottengono degli ottimi manicaretti. Il prezzo di listino si avvicina molto a quello che attualmente viene proposto sul mercato per le versioni di 5 litri, ma grazie al coupon che trovate qui sotto potrete arrivare a risparmiare davvero tanto e portare a casa un ottimo dispositivo per arricchire la vostra cucina.

Grazie a Banggood, infatti, Ultenic K10-E potrà essere vostra a soli 61.12€, con spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei del celebre store online.

