Recensione Ultenic K10: la friggitrice ad aria smart con Alexa e Google Assistant

L'universo delle friggitrici ad aria è ormai esploso del tutto, anche in occidente. Proprio grazie a questo trend, infatti, la concorrenza tra le diverse aziende è sempre più “agguerrita” e questo è un bene per gli utenti che – mai come in questo periodo – possono destreggiarsi in un panorama vastissimo che permette un abbassamento considerevole dei prezzi.

Come avrete capito, il succo è sempre quello: il prodotto conviene per rapporto qualità/prezzo? È proprio quello che ci siamo chiesti provando la Ultenic K10: friggitrice smart dalle enormi potenzialità (e funzionalità) che si propone sul mercato ad un prezzo decisamente concorrenziale. Ci avrà convinto? Scopriamolo insieme.

Design e materiali

La friggitrice Ultenic K10 offre lo stesso design visto nella stragrande maggioranza dei casi. Corpo in plastica lucida, intervallato dalla plancia di comandi posta in alto che offre molteplici preset e funzioni preriscaldate, che vedremo più in avanti.

Funzionalità Smart | Alexa & Google Home

La friggitrice Ultenic K10 è pienamente supportata dall'app proprietaria. Configurandola tramite Wi-Fi (procedimento molto semplice che richiederà poco più di due minuti) avrete accesso ad una marea di funzionalità extra. Tra le più interessanti abbiamo la funzione preheat – ovvero – la possibilità di preriscaldare la friggitrice prima di passare alla cottura vera e propria.

Come potrete immaginare, tramite l'app avrete il controllo totale sulla friggitrice, potrete quindi impostare programmi dedicati di cottura, leggere ricette ah hoc ed avviare direttamente il prodotto da remoto. Tuttavia, è importante sottolineare la piena integrazione delle funzioni di preriscaldamento e di mantenimento del calore perché, a nostro avviso, sono le uniche che trovano un reale giovamento dal controllo remoto.

Proprio in termini di controllo remoto, è interessante sottolineare la compatibilità della friggitrice Ultenic K10 con i più celebri assistenti vocali come Google Assistant ed Amazon Alexa. Questo porterà il controllo remoto della friggitrice ad un altro livello, potendo accedere alle numerose funzionalità offerte direttamente con la vostra voce.

Cottura ed esperienza d'uso

La Ultenic K10 fa alla grande il suo lavoro anche se, per ottenere il miglior risultato auspicabile, dovrete avere delle accortezze. A cosa ci riferiamo? Nulla di particolarmente nuovo nel campo delle Air Fryer. In fase di cottura non dovrete “riempire” il cestello per tutta la sua capienza; le pietanze all'interno della friggitrice, infatti, dovranno avere il proprio spazio per permettere una cottura ideale. Nel caso in cui, infatti, sovrapponeste le pietanze, potrebbe capitare che alcune tra queste rimangano crude anche dopo parecchi minuti di cottura.

Inoltre, avendo un cestello fisso con la griglia fissata tramite gommini laterali, non è consigliabile caricare troppo la superficie in termini di peso: la griglia potrebbe scivolare pian piano sul fondo e questo potrebbe portare ad una cottura soltanto parziale delle pietanze. Insomma, con un po' d'attenzione, il risultato sarà considerevole! La friggitrice in questione, con un cestello da 5L, risulta essere l'ideale per una coppia e per un nucleo familiare di massimo 4 persone.

Prezzo e considerazioni finali

Il prezzo della friggitrice smart Ultenic K10, al netto delle offerte attuali, è di circa 100€ su Amazon. Di certo non ci troviamo davanti alla friggitrice più economica sul mercato, tuttavia considerando le funzionalità smart (con tanto di interazioni con Alexa e Google Assistant) e le non trascurabili funzionalità dedicate al mantenimento delle pietanze, possiamo affermare che si tratta di un prezzo – tutto sommato – ragionevole.

Per chi è indicato questo prodotto? Considerando la facilità di utilizzo da remoto, ci sentiamo di consigliarla a tutti coloro che sono smaliziati nell'utilizzo di prodotti con connettività e che riescono ad integrare le proprie esigenze con la dinamicità della smart home.

