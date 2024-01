iPhone 16 Pro Max potrebbe avere memorie più capienti che mai

Chi vorrà acquistare la variante top del prossimo iPhone 16 Pro Max potrebbe andare incontro a un salto in avanti in termini di specifiche tecniche più che apprezzato. Per la prossima generazioni di melafonini, si vocifera che Apple possa adottare una tecnologia per la memoria ROM che potrebbe permetterle di offrire tagli di memoria più capienti.

Il cambiamento di cui si vocifera è quello alle più avanzate memorie flash NAND Quad-Level Cell (QLC) ad alta densità, che Apple starebbe valutando per essere implementate sulla serie iPhone 16. Rispetto alle attuali memorie flash NAND Triple-Level Cell (TLC), questa nuova tecnologie consentirebbe ad Apple di offrire agli utenti un maggiore spazio d’archiviazione ma allo stesso tempo un minore ingombro e costi inferiori.

Per avere questi costi ridotti, però, Apple starebbe valutando di usare memorie da 1 TB con velocità di lettura e scrittura più lente, oltre al fatto che le memorie QLC possono essere meno longeve e affidabili rispetto a quelle TLC, anche se Apple potrebbe adoperare tecniche e ottimizzazioni software per sopperire a questi aspetti.

Un altro vantaggio sarebbe che la maggiore densità di memoria potrebbe rendere iPhone 16 Pro Max il primo smartphone di Cupertino ad avere addirittura 2 TB di memoria; a tal proposito, si vocifera che i futuri melafonini avranno anche un aumento di memoria RAM.

