ENGWE L20 è la fat bike comoda e robusta, per affrontare ogni strada

Oltre alle classiche bici compatte e alle soluzioni MTB, sempre più appassionati stanno optando per un modello robusto. Le fat bike sono dei veicoli elettrici sportivi, adatti a qualsiasi tipo di strada, ma che non rinunciano alla comodità. In particolare, ENGWE L20 offre una struttura pensata appositamente per una guida composta e all’insegna del relax: ecco tutti i dettagli e l’offerta del momento, direttamente da Geekbuying con spedizione EU!

ENGWE L20 in offerta lampo su Geekbuying, ma solo per poco: imperdibile a questo prezzo

Come specificato anche in apertura, ENGWE L20 è una fat bike, ossia una bici dotata di pneumatici robusti: si tratta di ruote da 20 x 4″, particolarmente adatte ad affrontare sia l’asfalto che le strade più complicate. Inoltre il veicolo presenta una struttura con telaio step through, quindi è più facile salire in bici e anche la seduta risulta più comoda. Solitamente questa tipologia di biciclette hanno ruote sottili e sono più adatte agli spostamenti in città: in questo caso ENGWE ha voluto unire la comodità e la semplicità di utilizzo con l’aggressività tipica dei modelli fat.

A bordo abbiamo un motore da 250W, un cambio Shimano a 7 velocità, un ammortizzatore anteriore ed una batteria da 48V 13Ah (per un’autonomia fino a 140 km in modalità assistita). Infine sono presenti anche due pratici portapacchi (anteriore e posteriore), un faro LED frontale e un display LCD.

La bici elettrica fat ENGWE L20 scende di prezzo su Geekbuying grazie a questa offerta lampo: 979€ (con uno sconto del 38%) con tanto di spedizione gratis dall’Europa, ma solo per un periodo limitato di tempo. La promozione terminerà tra poche ore, quindi se sei interessato affrettati e dai un’occhiata! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

