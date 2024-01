Apple Vision Pro: il debutto fuori dagli USA non si farà attendere troppo

Come ogni prodotto che ambisce a rivoluzionare il mercato di riferimento, anche Apple Vision Pro avrà una disponibilità limitata, perlomeno per il periodo iniziale di commercializzazione. Oltre ad avere un prezzo decisamente proibitivo per molti, con un costo di listino di ben 3.499$, anche chi sarà disposto ad acquistarne uno non avrà vita facile.

L’esordio di Apple Vision Pro avverrà negli USA, il resto del mondo dovrà attendere

C’è voluto qualche mese, ma finalmente Apple Vision Pro ha una data di vendita: sarà possibile acquistarlo in pre-ordine dal 19 gennaio, con disponibilità negli Apple Store dal 2 febbraio. Ma a differenza di iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac e MacBook, per provarlo serviranno scansioni facciali e lunghe sessioni di test, senza contare che in commercio non ci saranno molte unità disponibili.

Tutto questo vale per i consumatori che vivono negli Stati Uniti: sì, perché al momento Apple Vision Pro non ha una data di lancio chiara al di fuori dei confini statunitensi. Stando alle rivelazioni finora apparse in rete, sarebbe necessario attendere la fine del 2024 per la messa in commercio in nazioni come Canada e Regno Unito, mentre per Asia ed Europa potrebbe essere necessario attendere il 2025.

A queste voci di corridoio si aggiungono però quelle del noto analista Ming-Chi Kuo: se Apple non rilascia Vision Pro fuori dagli Stati Uniti, è per la fornitura iniziale limitata, per concentrarsi in madrepatria sulla complessa distribuzione e per far sì che gli algoritmi utilizzati si adeguino alle normative in giro per il mondo.

Una volta risolti questi problemi, allora Apple Vision Pro avrà le porte spalancate anche altrove. Ma secondo Kuo, il debutto fuori dagli USA potrebbe avvenire prima della WWDC 2024, in anticipo rispetto alle precedenti indiscrezioni. La conferenza annuale si terrà durante il mese di giugno, occasione in cui Apple fornirà nuove informazioni sullo sviluppo di visionOS con gli sviluppatori di tutto il mondo.

Ciò nonostante, è probabile che l’Europa dovrà attendere rispetto a paesi succitati come Canada e Regno Unito; nel frattempo, c’è già chi critica il peso eccessivo del visore, problema che potrebbe venire risolto con Apple Vision Pro 2.

