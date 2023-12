Apple Vision Pro 2 potrebbe arrivare nel 2027 con un display tutto nuovo

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora arrivato ufficialmente sul mercato, fin dalla sua presentazione si sono susseguiti rumor e indiscrezioni sul possibile successore del casco per realtà mista della compagnia di Cupertino. Gli ultimi giorni, infatti, non sono stati da meno, con una nota azienda di ricerche di mercato che ha lanciato le sue previsioni sul nuovo modello in arrivo nei prossimi anni.

Gli schermi del prossimi Vision Pro potrebbero sfruttare la tecnologia RGB OLEDoS

Crediti: Apple

Secondo l’agenzia Omdia, nota per le sue ricerche di mercato, Apple starebbe preparando una versione migliorata del caschetto Vision Pro da lanciare nel corso del 2027. Il sostanziale miglioramento, in questo caso, avverrebbe proprio con il display che andrebbe a sfruttare la tecnologia RGB OLEDoS, invece dell’attuale WOLED.

Questa particolare tipologia di display permette di produrre luci e colori direttamente dai sub-pixel di un singolo livello, mettendo fine alla necessità di aggiungere un filtro colore. Il risultato, quindi, sarebbe uno schermo molto più luminoso ed efficiente rispetto al passato. Attualmente Samsung è l’unico produttore di RGB OLEDoS, quindi potrebbe essere l’azienda coreana a fornire l’hardware necessario a realizzare il nuovo modello.

Non è la prima volta, inoltre, che il 2027 spunta come possibile data di lancio del nuovo Vision Pro 2: in passato, infatti, anche il noto insider Ming-Chi Kuo ha suggerito che la versione aggiornata del casco per la realtà mista possa arrivare proprio fra tre anni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le