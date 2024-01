Apple Vision Pro è troppo pesante? Piovono critiche da chi lo ha provato

Con il lancio di Vision Pro che si avvicina rapidamente, Apple ha deciso di riunire le personalità di spicco tra stampa specializzata e youtuber per consentire un test approfondito delle capacità del nuovo visore per la realtà mista. Nonostante il sentimento generale sia quello del grande stupore nel provare una tecnologia di questo genere, non sono mancate le critiche per quella che sembra essere la vera criticità del nuovo prodotto di Cupertino: il peso.

La tecnologia di Apple Vision Pro stupisce, ma il peso sembra essere eccessivo

Crediti: Marques Brownlee

In queste ore sono arrivate online le anteprime di Apple Vision Pro, che evidenziano quanto di buono realizzato dalla compagnia statunitense nel campo della realtà aumentata e virtuale. Sono arrivate lodi per lo schermo, per il sistema operativo (con qualche riserva per la tastiera) e per i contenuti, ma la criticità evidenziata dalla maggioranza è stata il peso del dispositivo.

Marques Bownlee, uno dei più celebri YouTuber del settore tech, ha raccontato su Twitter/X la sua esperienza con Vision Pro: “la prima volta che ho provato il visore sono rimasto impressionato dal display e dal tracciamento dello sguardo, ma sembrava un po’ pesante. La seconda volta ho pensato che fosse davvero pesante, la terza invece è risultato essere dannatamente pesante“.

Cherlynn Low di Endgadget, invece, ha avuto un’esperienza peggiore: “Dopo aver indossato Vision Pro con lo strap standard per 15 minuti mi sono iniziata a sentire appesantita. Sentivo davvero dolore e avrei dovuto manifestare prima il mio disagio ad Apple per farmi cambiare lo strap, ma non ho voluto perdere tempo“.

Il problema principale, quindi, sembra essere il peso del dispositivo e lo strap che viene utilizzato per indossarlo. Speriamo che Apple possa far tesoro di queste opinioni per migliorare fin da subito l’esperienza d’uso.

