Xiaomi e Microsoft: adesso il backup foto si fa su OneDrive

Era lo scorso settembre quando un leak svelò che Xiaomi avrebbe aggiunto il supporto Microsoft OneDrive per effettuare il backup foto. Una scelta che si ricollegava direttamente alla volontà di chiudere Gallery Sync in favore di piattaforme di terze parti, a partire dall’integrazione di Google Foto all’interno della MIUI, adesso convertita ad HyperOS.

Microsoft ufficializza il supporto al backup foto scattate su Xiaomi su OneDrive

Crediti: Microsoft Crediti: Microsoft Crediti: Microsoft Crediti: Microsoft Crediti: Microsoft

Se prima erano soltanto rumor, adesso Microsoft ha annunciato ufficialmente l’aggiunta del supporto OneDrive nel sistema operativo di Xiaomi per smartphone e tablet. Scorrendo il menu delle Impostazioni, subito sotto alle voci “Xiaomi Account” e “Google” viene aggiunta anche quella relativa a “Microsoft OneDrive“, da selezionare per effettuare l’accesso al proprio account.

A quel punto, selezionando la voce “Raccolta” e cliccando su “Seleziona backup” si potrà scegliere se affidare a Microsoft OneDrive o Google Foto il backup dei propri file multimediali. Per incentivarne l’utilizzo, gli utenti che vorranno effettuare la prova gratuita di OneDrive avranno accesso a 100 GB gratuiti per salvare in cloud le proprie foto. Non vengono però menzionati i video, pertanto è possibile che il backup sia limitato esclusivamente alle fotografie scattate.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le