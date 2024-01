Blackview Super Brand Day: risparmi fino al 70% con le offerte su AliExpress!

Negli ultimi giorni il brand cinese ha lanciato dei nuovi rugged phone dal design stiloso, con buone specifiche e alcune caratteristiche davvero niente male. Per l’occasione è arrivato anche il Super Brand Day su AliExpress: tutte le novità targate Blackview sono subito in sconto, con un risparmio anche fino al 70%!

AliExpress Super Brand Day: i nuovi lanci di Blackview sono subito in sconto

Crediti: Blackview

Il marchio Blackview è ampiamente conosciuto per i suoi rugged phone, tablet, smartwatch e accessori, tutti caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Se hai messo gli occhi su una delle novità del brand, allora il nuovo evento promozionale capita proprio al momento giusto. Su AliExpress è cominciata l’iniziativa Blackview Super Brand Day, che vede protagonisti sei nuovi prodotti. Abbiamo il rugged 5G premium BL9000, il rugged 5G mid-range BL8000 e il modello BV9300 Pro, soluzione 4G equipaggiata con una super torcia integrata (da ben 100 lumen). Tra le altre novità troviamo lo smartwatch rugged W50, il tablet Tab 70 con WiFi 6 e gli auricolari TWS con ANC AirBuds 8. Insomma, tanti dispositivi tra cui scegliere e sconti che arrivano anche fino al 70%!

Blackview BL9000 è l’ultimo rugged phone di punta del brand: si tratta di un modello con connettività 5G, un pratico schermo secondario sulla cover posteriore, una fotocamera Samsung GN5 da 50 MP ed un modulo selfie da 50 MP, la possibilità di registrare video in 4K, la super ricarica da 120W e non solo. Il dispositivo è mosso dal Dimensity 8020 di MediaTek, accompagnata da ben 24 GB di RAM (12 GB fisici + 12 GB virtuali) e 512 GB di storage. Il prezzo scende a soli 289€ per i primi 500 ordini; inoltre i primi 100 riceveranno in regalo le TWS AirBuds 8.

Crediti: Blackview

Le occasioni continuano con Blackview BL8000, un altro rugged con doppio schermo e connettività 5G. In questo caso il cuore del terminale è il Dimensity 7050 di MediaTek, sempre con 24 GB di RAM (12 GB sono virtuali) e 512 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è in sconto a 192€ e i primi 100 ordini riceveranno in regalo il rugged watch W50.

Crediti: Blackview

I display posteriori sono particolarmente apprezzati per la loro praticità di utilizzo e infatti anche il terzo modello presenta questa caratteristica. Blackview BV9300 è uno smartphone ultra-resistente perfetto per il campeggio e l’avventura: il telefono integra torcia da 100 lumen ed è dotato di una batteria da ben 15.080 mAh (che permette di utilizzarlo anche come Power Bank). Il chipset è il MediaTek Helio G99, sempre con 24 GB di RAM (12 GB virtuali) e 256 GB di storage. Anche per questo modello il prezzo è di 192€, con AirBuds 6 in regalo (ma solo per i primi 100 ordini).

Crediti: Blackview

BlackView Tab 70 è il nuovo tablet del brand con connettività WiFi 6, un ampio schermo da 10,1″ HD+, speaker stereo e certificazione Widevine L1 (per guardare le piattaforme di streaming in alta definizione). La batteria è un’unità da 6.580 mAh mentre lato memorie sono presenti fino a 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Il tablet è in sconto a 91,8€, con un risparmio del 50% sul prezzo di listino.

Crediti: Blackview

Le offerte proseguono con Blackview W50, lo smartwatch rugged con il supporto alle chiamate Bluetooth. È protetto da un vetro Panda Glass, resiste all’acqua fino a 2 metri e può sopportare temperature fino a -30°C e 70°C. Oltre alle chiamate abbiamo anche un ampio schermo da 1,39″ e una batteria da 370 mAh, per un’autonomia di circa 30 giorni in standby. Il prezzo scende a 30,5€, con uno sconto del 70%!

Crediti: Blackview

La nostra panoramica si conclude con gli auricolari true wireless AirBuds 8, una soluzione premium con ANC ma proposta ad un prezzo stracciato. Solo 23,5€ (sempre col 70% di sconto) per un paio di TWS in-ear con cancellazione attiva del rumore, driver da 13 mm e fino a 30 ore di riproduzione (grazie alla cover con batteria da 400 mAh.

Contenuto realizzato in collaborazione con Blackview.

