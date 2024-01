Il kit fotografico di Xiaomi 14 Ultra sarà più utile di quello di 13 Ultra

I presupposti ci sono tutti affinché Xiaomi 14 Ultra sia uno dei camera phone di riferimento di questa generazione di smartphone, e lo dimostrerebbe l’esistenza di un kit fotografico apposito. Lo stesso è accaduto con il precedente Xiaomi 13 Ultra, il cui lancio venne accompagnato da un gadget utile per coloro che vogliono elevarne le capacità fotografiche.

Xiaomi 14 Ultra avrà un kit fotografico, ma sarà più utile di quello di 13 Ultra

Certificato dall’ente cinese 3C, l’accessorio siglato come 2402CPS69C preannuncia che accadrà lo stesso con il prossimo Xiaomi 14 Ultra. Dovrebbe chiamarsi Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, e viene descritto dall’ente certificativo come un'”impugnatura fotografica professionale con alimentatore mobile“. Una descrizione che ci aiuta a capire che, rispetto al modello precedente, questa nuova versione porterà con sé anche un’altra novità degna di nota.

La dicitura “alimentatore mobile” indicherebbe una sua duplice natura, in quanto fungerebbe anche da powerbank in modo da alimentare lo smartphone durante il suo utilizzo. Non è specificato in alcun modo, ma visto che il kit si aggancia alla scocca posteriore è plausibile ipotizzare il supporto alla ricarica wireless, magari con la nuova tecnologia Qi2 da poco certificata.

Powerbank a parte, la funzionalità principale di questo Xiaomi 14 Ultra Photography Kit sarà quella di aggiungere un’impugnatura con pulsante di scatto e leva dello zoom, così come un adattatore da 67 mm e un copri-obiettivo per proteggere la sua nuova e più potente fotocamera.

