Microsoft non vuole un posto nel consiglio di OpenAI, l’obiettivo è un altro

In una recente intervista, il CEO di Microsoft è tornato a parlare delle tumultuose settimane che hanno portato al cambio del consiglio di amministrazione di OpenAI e al conseguente reintegro di Sam Altman (allontano dalla compagnia soltanto pochi giorni prima). In quell’occasione, la compagnia di Redmond ha fatto da mediatrice per portare la pace in un delle aziende in cui ha investito di più.

Il CEO Nadella precisa: “Non abbiamo il controllo di OpenAI”

Crediti: Ben Kriemann/Getty Images

Satya Nadella ai microfoni di Bloomberg ha chiarito alcuni punti fondamentali, dichiarando di non aver alcuna intenzione di sedersi nel consiglio di amministrazione di OpenAI né tantomeno controllare la compagnia che ha dato inizio alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo di Microsoft, quindi, sarebbe quello di ottenere stabilità ed una buona gestione per far fiorire i prodotti realizzati da Sam Altman e il suo team.

“Sono tranquillo, non ho alcun problema con la struttura [societaria], quello che vogliamo è solo la stabilità e, come già ribadito, non siamo interessati ad un posto nel consiglio di amministrazione” ha dichiarato Nadella, proseguendo “Non abbiamo assolutamente il controllo [di OpenAI] e vogliamo soltanto avere una partnership commerciale da buon investitori“.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le