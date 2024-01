Vision Pro arriva negli Apple Store: lunghe sessioni per testare il visore

Il lancio di Vision Pro si sta rapidamente avvicinando e gli Apple Store si stanno preparando ad ospitare il nuovo visore per la realtà mista. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, i clienti interessati all’acquisto di questo nuovo prodotto potranno prenotare all’interno dei negozi ufficiali delle lunghe sessioni per provare le funzionalità offerte dal visore.

Sessioni da 25 minuti per convincere i clienti ad acquistare Apple Vision Pro

Crediti: Apple

Mark Gurman di Bloomberg, negli ultimi giorni, ha diffuso alcune informazioni su quella che sarà l’esperienza di prova e acquisto del nuovo Vision Pro all’interno degli Apple Store statunitensi. Gli utenti interessati all’acquisto potranno prenotare tramite l’app ufficiale un appuntamento per provare con mano le possibilità offerte dal visore per la realtà aumentata e virtuale, per poi scegliere liberamente se acquistare oppure meno il prodotto.

La sessione di prova avrà una durata di 25 minuti, preceduta da un’impostazione iniziale di vero lusso: agli utenti, infatti, verrà eseguita una scansione facciale per determinare la taglia giusta per il visore, seguita dalla selezione delle lenti in baso alla prescrizione nel caso in cui ce ne fosse la necessità. Gli addetti dell’Apple Store, quindi, procederanno ad illustrare tutte le funzionalità dell’innovativo dispositivo, con la chiara intenzione di invogliare il cliente all’acquisto.

Acquistare (o provare) un Vision Pro negli Apple Store quindi sarà un’esperienza tutta nuova e su misura, con gli utenti che potranno iniziare ad effettuare le prenotazioni a partire soltanto dal 2 febbraio 2024, data di lancio del prodotto.

