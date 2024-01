Honor come vivo: un chip proprietario per migliorare la fotocamera

Forse non lo sapete, ma anche Honor si è contraddistinta per la realizzazione di microchip proprietari che ha implementato nei suoi smartphone. Questo perché, al contrario di Apple, Samsung e Huawei, la divisione semiconduttori della compagnia non ha mai realizzato un vero e proprio System-on-a-Chip in stile Exynos e Kirin che guidi l’intero dispositivo. Si è invece limitata a creare microchip più modesti, dedicati alla gestione di singoli comparti, e le voci di corridoio suggeriscono che si stia apprestando a fare altrettanto con il prossimo Honor V1.

Honor V1 sarà un microchip proprietario dedicato alla gestione della fotocamera

Finora Honor si è dilettata nella realizzazione di tre microchip proprietari: il primo è stato Honor C1, dedicato al miglioramento del segnale 5G della serie Magic 5, seguito dal C1+ a bordo della serie Magic 6, e Honor E1 per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Secondo quanto riporta il leaker Digital Chat Station, Honor V1 sarebbe un microchip da “pesi massimi”, lasciando intendere che sarà destinato alla fascia alta tipica dei top di gamma. I rumor lasciano intendere che sia un microchip di tipo ISP, acronimo che sta per Image Signal Processor e che indica quell’elemento che riceve i dati catturati dalla fotocamera per elaborarli e restituire foto e video all’utente.

Se l’accostamento Honor V1 e ISP vi dice qualcosa, è perché in questi anni la rivale vivo ha fatto altrettanto, lanciando il primo vivo V1 e più recentemente vivo V3, l’ISP che troviamo dentro la serie vivo X100. Per il momento le informazioni finiscono qui, e chissà che qualcosa non ci venga rivelato in occasione del lancio del camera phone Honor Magic 6 RSR Porsche Design.

