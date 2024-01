Xiaomi Gigafactory e Hyperfactory: i brevetti confermano le alte ambizioni

“Lavorando duro nei prossimi 15-20 anni, diventeremo una delle 5 principali case automobilistiche del mondo“: questo è quanto ha affermato Lei Jun all’evento di presentazione di Xiaomi SU7. Dichiarazioni forti, per una società che ha fatto molto nel mercato dell’elettronica ma che ha ancora tutto da dimostrare in quello automobilistico. 10 miliardi di dollari è la cifra che Xiaomi investirà nell’arco di 10 anni per la creazione delle tecnologie necessarie per la divisione auto, fra cui Xiaomi Gigafactory e Hyperfactory.

Xiaomi brevetta Gigafactory e Hyperfactory: un piano di fabbricazione auto EV in stile Tesla?

Crediti: Xiaomi

“Xiaomi Automobile Gigafactory” e “Xiaomi EV Hyperfactory” sono due brevetti che la compagnia cinese ha richiesto di depositare presso gli enti preposti in madre patria. Quando parliamo di brevetti bisogna sempre prendere tutto con le pinze, ma già soltanto i nomi lasciano presagire cosa potrebbe bollire in pentola nel dietro le quinte di Xiaomi.

“Factory” significa “fabbrica”, e quindi terminologie come “Gigafactory” e “Hyperfactory” lasciano presagire che Xiaomi voglia realizzare delle fabbriche ad alta produzione. E non possiamo non citare le Tesla Gigafactory, dove la compagnia di Elon Musk fabbrica componenti elettrici, principalmente le batterie, che utilizza nei suoi veicoli.

I brevetti depositati non finiscono qui: “Xiaomi Titan” e “Xiaomi Titan Alloy“, che probabilmente fanno riferimento alla tecnologia HyperCasting di Xiaomi SU7 ed SU7 Max, la cui la carrozzeria viene fabbricata tramite pressofusione, grazie a cui 72 pezzi vengono unite in 1 solo, a vantaggio del peso ridotto, della maggiore longevità e della minore rumorosità. C’è poi “Xiaomi Super Motor“, anche in questo caso riferita al motore elettrico HyperEngine dentro la serie SU7, capace di raggiungere 21.000 giri al minuto e 27.200/35.000 RPM nelle versioni future.

Tutti questi brevetti sono stati depositati presso l’ente cinese CNIPA, e i due “Gigafactory” e “Hyperfactory” preannunciano novità rilevanti in ambito fabbricativo. Aspettiamo maggiori informazioni su data e prezzo della serie SU7, mentre Xiaomi si è esposta in merito ai rumor su SU5 e auto ibride.

