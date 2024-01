iOS 17.3 arriva la prossima settimana con nuove funzioni e sfondi a tema

Apple ha annunciato ufficialmente che il prossimo aggiornamento di iOS 17 sarà disponibile a partire dalla settimana che inizierà il 22 gennaio. Con la nuova versione iOS 17.3, la compagnia di Cupertino introduce nel sistema operativo mobile diverse nuove funzionalità ed un omaggio alla comunità afroamericana con degli sfondi a tema.

Apple celebre la comunità afroamericana con gli sfondi Unity Bloom in iOS 17.3

Crediti: Apple

Con iOS 17.3, infatti, su iPhone e iPad arriveranno i nuovi sfondi Unity Bloom che simbolizzano la crescita e la resilienza delle generazioni di afroamericani che hanno lavorato insieme per un mondo più equo per tutti. Un mondo dove tutti possano fiorire come i fiore dei nuovi sfondi e del nuovo cinturino per Apple Watch.

Il nuovo aggiornamento, inoltre, introdurrà la nuova modalità “Stolen Device Protection” che aggiunge un nuovo livello di protezione ai dispositivi dotati di sistema operativo iOS. Quando un iPhone o un iPad viene rubato e questa modalità è attiva, qualsiasi operazione si voglia effettuare sul dispositivo richiederà l’utilizzo di Face ID e Touch ID, in modo da evitare il reset delle password.

Arrivano, infine, anche le playlist collaborative per Apple Music che offrono la possibilità a più utenti di creare delle liste di musica condivisa con gli amici, aggiungendo, rimuovendo e riordinando i brani preferiti.

