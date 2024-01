L’AI generativa arriva anche su Fire TV di Amazon: ecco cosa può fare

Anche Amazon ha deciso di abbracciare il mondo dell’intelligenza artificiale generativa integrando sulle Fire TV di nuova generazione il modello Titan Image Generator. Grazie a questa nuova AI gli utenti potranno sfruttare Alexa per personalizzare la propria interfaccia grafica generando sfondi sempre nuovi ed originali direttamente con la propria voce.

Su Fire TV arrivano gli sfondi personalizzati grazie all’AI di Titan Image Generator

Crediti: Amazon

La funzionalità prende il nome di AI Art ed è disponibile, per il momento, solo negli Stati Uniti per i dispositivi Fire TV Omni QLED e Fire TV Stick 4K Max (2nd gen). Sfruttando il modello di linguaggio Titan Image Generator realizzato da Amazon, gli utenti avranno la possibilità di creare nuovi sfondi per personalizzare l’interfaccia grafica di Fire TV OS, generando immagini sempre nuove grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Premendo premuto il tasto Alexa sul telecomando si potrà inviare all’assistente vocale il prompt per creare un nuovo sfondo. Dicendo, per esempio, “Alexa, crea lo sfondo di un fungo magico su Marte” si potranno ottenere dei risultati simili a quelli mostrati nelle immagini in questo articolo. Gli sfondi, una volta creati, andranno a personalizzare l’Ambient Mode dei dispositivi Fire TV.

Gli sfondi sono legati a doppia mandata a questa nuova modalità d’uso disponibile solo sui modelli sopracitati, quindi non sappiamo al momento se l’AI arriverà anche sulle precedenti edizioni di Fire TV Stick.

