Sonos Era 300 ed Era 100 ufficiali: la nuova generazione di smart speaker premium

Dopo voci di corridoio e anticipazioni, gli ultimi smart speaker premium Sonos Era 300 ed Era 100 arrivano in Italia: si tratta di due soluzioni di nuova generazione che inaugurano una nuova era dell'innovazione acustica e del design, con audio spaziale e Dolby Atmos. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e il prezzo per il mercato italiano.

Sonos Era 300 ed Era 100 ufficiali: tutto su caratteristiche e prezzo per l'Italia

Era 300

I nuovi smart speaker di Sonos sono stati protagonisti di varie indiscrezioni nel corso delle settimane passate ed ora sono finalmente ufficiali. Come anticipato anche dai leak precedenti, la compagnia ha lanciato due prodotti top. Sonos Era 300 è uno prodotto dal design grintoso ed elegante; si tratta del primo speaker compatto con sei driver potenti che proiettano il suono in tutte le direzioni (destra, sinistra, in avanti e verso l'alto), per prestazioni al top anche grazie al supporto Dolby Atmos.

L'altoparlante è caratterizzato da un involucro a forma di clessidra più stretto nella parte centrale, appositamente proporzionato, orientato e perforato per migliorare la direzione e la diffusione del suono in modo avvolgente. L'architettura acustica è estremamente complessa ed è pensata appositamente per l'Audio Spaziale.

Era 300

Era 300 è il primo speaker del brand capace di produrre un audio surround multicanale se usato come speaker posteriore in un sistema home theater. Gli appassionati di film possono abbinare due Era 300 ad Arc o Beam (Gen 2) per creare un’esperienza Dolby Atmos ancora più coinvolgente.

Era 100

L'altra novità premium è Sonos Era 100, uno smart speaker poco più grande di Sonos One, il suo predecessore. Nonostante le dimensioni contenute il software e l'hardware sono completamente rinnovati, con un'architettura acustica di nuova generazione ed un design che offre prestazioni al top.

Due tweeter laterali producono alte frequenze nitide nei canali sinistro e destro per un audio stereo ricco di sfumature, mentre un midwoofer di grandi dimensioni genera bassi profondi che non ti aspetteresti da uno speaker compatto.

Era 100

È possibile aggiungere una coppia di speaker Era 100 ad una soundbar per creare un sistema audio surround, oppure abbinare due altoparlanti per un'esperienza stereo ancora più ricca.

Entrambi gli altoparlanti sono realizzati in plastica riciclata, mentre la carta utilizzata per l'imballaggio è ottenuta al 100% da fonti sostenibili; inoltre gli speaker sono progettati per ridurre al minimo il consumo di elettricità (si parla di soli due watt quanto sono inattivi ed una nuova funzionalità avanzata di sospensione).

Era 100

Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto all'app Sonos e a Sonos Voice Control, WiFi, Bluetooth e tecnologia Trueplay per ottimizzare l'audio in base all'acustica dell'ambiente (disponibile sia per Android che iOS).

I nuovi smart speaker targati Sonos saranno disponibili sul mercato dal 28 marzo. Il modello Era 100 sarà acquistabile al prezzo di 279€ mentre Sonos Era 300 verrà proposto a 499€.

