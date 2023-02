Sonos Era 300 e 100: lancio entro fine marzo, emergono i primi dettagli

Sonos lancerà presto Era 100 e 300, due nuovi altoparlanti intelligenti che offriranno supporto per l'audio spaziale e Dolby Atmos e con i quali il produttore intende consolidare la sua presenza nel mercato premium dell'audio domestico. Di recente, sono trapelati i primi dettagli sui futuri speaker firmati Sonos. Diamo un'occhiata insieme.

Ecco i primi dettagli di Sonos Era 300 e Era 100

Il lancio di Sonos Era 100 e Era 300 sembra avvicinarsi sempre più, e iniziano a spuntare sul Web anche le prime caratteristiche dei prossimi altoparlanti premium. Iniziamo da Era 100, che tra i due dovrebbe essere il modello un po' più economico.

Stando a quanto trapelato, questo speaker avrebbe un design cilindrico abbastanza simile a quello Sonos One. Il dispositivo presenterebbe un tasto per il volume nella parte superiore, insieme ad altri pulsanti di controllo, mentre lato hardware dovremmo trovare un doppio tweeter (per fornire audio stereo) e un mid-woofer più grande per bassi più intensi.

Sonos Era 300 dovrebbe essere il modello di punta. Il suo design dovrebbe cambiare assumendo una forma in stile tamburo con pulsanti di controllo rientrati, e si dice verrà fornito con più driver (6) rispetto ad Era 100 per offrire un suono migliore. Secondo le indiscrezioni, Era 300 offrirà anche supporto per l'audio spaziale, ma questa funzionalità sarà limitata ad Amazon Music Unlimited. Il produttore starebbe lavorando per rendere l'audio spaziale compatibile anche con altri servizi di streaming, per cui potrebbe estendere il supporto a più partner in un momento successivo al lancio.

Si dice, infine, che sia Era 100 che 300 offriranno delle ottime funzioni di controllo e connettività per dispositivi Android e iOS, oltre a presentare USB-C, WiFi 6 e a supportare la riproduzione Bluetooth.

