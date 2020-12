Con il Natale che si avvicina, quando si scelgono i regali da fare si sa, si fa sempre una certa selezione e questo determina anche la scelta del prodotto da regalare. Per un regalo importante ad un appassionato di Home Audio, un dispositivo Sonos è sicuramente una scelta di livello, soprattutto se l'offerta sugli speaker smart One e One SL dona uno sconto di 30 €, portandoli ad un prezzo top.

Sonos One e One SL: con lo sconto di Natale sono gli speaker smart ideali da regalare

Sonos One

Prima di conoscere il prezzo in sconto dei due prodotti, conosciamoli un po' più nel dettaglio. Partendo da Sonos One, lo speaker smart unisce non solo una potente componente sonora, ma anche tutte le qualità intelligenti del controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa integrato. Tra l'altro, nonostante sia compatto, non rinuncia a 2 amplificatori classe D, un tweeter ed un mid-woofer. Presente la compatibilità con Apple AirPlay 2.

Sonos One SL

Più minimale, ma sempre potente è lo speaker Sonos One SL, che si adatta ad ogni angolo della casa e non fa rimpiangere il fratello maggiore One grazie alla compatibilità tramite Apple AirPlay 2 direttamente da iPhone o iPad, chiedendo a Siri di far partire, ad esempio, Apple Music. Così come il One, la versione SL è in grado di collegarsi con un altro simile del brand al fine di creare un impianto audio stereo di alto livello.

Sonos One e One SL – Promo Natale

Trovate i due speaker Sonos One e One SL in offerta sul sito ufficiale e nei canali di distribuzione con sconto di 30 €, che porta il modello One a 199 €, mentre la versione SL scende a 169 €.

