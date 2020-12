Sebbene non abbiano affrontato un Black Friday veramente produttivo (ed hanno comunque venduto), il colpo di coda commerciale dei brand cinesi si sono rifatti con il 12.12. Come Xiaomi, che nel report per il 12 dicembre 2020 ha fatto registrare numeri molto importanti nelle vendite di smartphone, smart TV e dispositivi AIoT.

Xiaomi: crescita del 40% su base annua nelle vendite il 12 dicembre 2020

Secondo le stime ufficiali del brand, nelle vendite cumulative in tutti i canali commerciali in Cina il 12 dicembre 2020, Xiaomi è riuscita a superare i 7.15 miliardi di yuan, circa 890 milioni di euro facendo registrare un ottimo incremento del 40% su base annua.

Non solo vendite generali, ma anche nel settore smartphone Xiaomi si è classificata prima tra i dispositivi Android sempre su tutte le piattaforme di vendita. Nel settore smart TV inoltre, Xiaomi ha fatto registrare il primato (ed è un record) in ben 4 trimestri dell'anno, totalizzando un 2020 molto positivo nelle vendite. Quanto ai numeri dell'AIoT, ha superato i 7 milioni di dispositivi di questo tipo, con ben 93 articoli più venduti su tutte le piattaforme.

Questo al coronamento di un anno molto importante per un brand che sta andando sempre più in alto e che punta ad un 2021 da top player del settore smartphone.

