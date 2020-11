Ancora un primato, ancora una manifestazione di preferenza in un altro settore. Così possiamo commentare il risultato ottenuto da Xiaomi anche nel settore smart TV, dato che sono quasi 2 anni che le Mi TV si impongono nel mercato cinese in quanto a spedizioni.

Xiaomi: spedizioni per 3.1 milioni di Mi TV al terzo trimestre 2020

Secondo i dati di un report cinese, tra tutti i prodotti IoT dell'ecosistema Xiaomi, le smart TV sono quelle più prolifiche in Cina: infatti, al terzo trimestre 2020, le spedizioni di Mi TV risultano ammontare a circa 3.1 milioni di unità, con una crescita su base annua del 2.6%. Sebbene non sia crescita esponenziale, tanto basta per rendersi ancora una volta leader di settore sul territorio cinese.

Infatti, si è passati dai 740 milioni di euro al cambio del 2019 ai 750 milioni di euro (5.9 miliardi di yuan) di ricavi nel 2020. Ma non solo in Cina, anche a livello globale le Xiaomi Mi TV si classificano stabilmente tra i primi 5 brand di smart TV. Questo anche perché sono ben 7 trimestri che in patria è stabilmente al primo posto.

