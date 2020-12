MIUI 12.5 risolverà due grossi problemi degli smartphone Xiaomi

Per quanto sia uno degli elementi più apprezzati del mondo Xiaomi, il suo software è sicuramente perfettibile, soprattutto in vista della prossima MIUI 12.5. Non è un caso che una delle pagine più lette del nostro sito sia quella relativa alla lista dei bug della MIUI 12. È evidente che realizzare una ROM proprietaria per così tanti modelli di smartphone, con hardware così tanto differenziati, sia una sfida non da poco per un'azienda. Specialmente quando ti interfacci con un software come quello di Xiaomi, molto ricco e personalizzato rispetto all'esperienza stock di Android.

Xiaomi è al lavoro per rendere la MIUI 12.5 un software sempre più ottimale

Fra i tanti apprezzamenti che vengono rivolti all'operato di Xiaomi, basta farsi un giro nella community per trovare anche tanto lamentele. Non solo sulla bizzarra scelta dei nomi per i telefoni o per la quantità degli aggiornamenti, ma anche per la qualità del software.

MIUI 12.5 the next upgrade before MIUI 13 will offer much optimisation and stability. Stay tundd — Alvin Tse #MiFan (@atytse) December 13, 2020

Per quanto manchi ancora un comunicato ufficiale, Alvin Tse (general manager di Xiaomi e POCO) in persona si è espresso sull'esistenza della MIUI 12.5. Oltre a confermarne l'arrivo ormai prossimo, ha risposto alle critiche di un utente su Twitter, il quale si è lamentato della scarsa qualità rispetto ad altre realtà come Realme. La risposta è stata la seguente:

“MIUI 12.5, il prossimo aggiornamento prima della MIUI 13, offrirà una maggiore ottimizzazione e stabilità. Rimanete sintonizzati.“

Dichiarazioni abbastanza vaghe, ma che ci auguriamo troveranno riscontro con la realtà dei fatti. Attendiamo di scoprire quando debutterà ufficialmente: nel mentre è stato interrotto il programma MIUI 12 Beta per lavorarci, perciò non dovrebbe mancare molto.

