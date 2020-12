Questa luce Aqara si accende quando rileva un movimento

I brand di terze parti che gravitano attorno a Xiaomi sono moltissimi, ma soltanto alcuni riescono a farsi un nome a sé stante. Uno di questi è Aqara: assieme a Yeelight, Roborock, ZMI ed altri ancora, è una delle aziende che è riuscita a farsi conoscere anche fuori dalla Cina. Questo grazie alla sua produzione di dispositivi per la casa domotica, focalizzandosi su segmenti di mercato quali illuminazione e sensoristica correlata. Al già ampio catalogo si aggiungere questa nuova Induction Night Light, una piccola ma comoda luce per la propria abitazione.

LEGGI ANCHE:

Il nuovo piano cottura a induzione Xiaomi Mijia è il prodotto che vorrete nella vostra cucina

Aqara Induction Night Light è la nuova luce che rende la vita più facile

Differentemente alle luci tradizionali, la Aqara Induction Night Light non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica. Basta inserire al suo interno due batterie AA per farla durare più di 8 mesi. Il motivo per cui non va collegata è presto detto: si tratta di una luce di cortesia, facilmente apponibile laddove se ne abbia bisogno, con un apposito sensore di movimento che un range di 5/6 metri ed un angolo di 120° orizzontalmente e 30° longitudinalmente.

Tramite l'ausilio di una striscia adesivo/magnetica, è possibile collocare la luce ovunque se ne abbia bisogno. Per esempio, la si può attaccare al fianco del letto per illuminarci la zona delle pantofole. Ma anche all'interno di un armadio per aiutarci a scegliere meglio i propri indumenti, così come nell'ambiente della cucina.

Il sensore di movimento rileva quando ci si avvicina e si accende in automatico, senza l'ausilio di cavi o interruttori. Sul fianco c'è comunque un pulsante che permette di scegliere fra i due livelli di luminosità offerti dalla luce LED 3200K dalla tonalità calda. La Aqara Induction Night Light viene venduta in Cina ad un prezzo di soli 7€, ovvero 49 yuan di listino.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!