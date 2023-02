Honor Magic 5 approda su Geekbench con 12 GB di RAM e Snapdragon 8 Gen 2

Manca meno di una settimana al lancio globale di Honor Magic 5, la nuova proposta premium del produttore cinese. L'appuntamento è fissato al prossimo 27 febbraio, nel corso di un evento che avrà luogo al Mobile World Congress di Barcellona. Parte delle caratteristiche di questo nuovo top di gamma sono state già svelate nelle scorse settimane e trovano adesso conferma con l'apparizione di Honor Magic 5 su Geekbench.

Honor Magic 5 raggiunge uno dei punteggi più alti su Geekbench

Honor Magic 5 è appena approdato su Geekbench, confermando alcune delle caratteristiche trapelate di recente. Il dispositivo è apparso sulla nota piattaforma di benchmark con codice di modello PGT-AN00 e risulta essere alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, con un core principale da 3,19 GHz, quattro core da 2,8 GHz e tre core da 2,02 GHz.

L'unità in questione è supportata da 12 GB di RAM, ma non è da escludere l'ipotesi che lo smartphone possa debuttare anche in altre varianti, se con meno o più RAM sarà da vedere. Questa configurazione, ha permesso a Honor Magic 5 di raggiungere 1.411 punti nel test single-core e 4.584 punti nel test multi-core, tra i punteggi più alti registrati su Geekbench.

In altre parole, ci troviamo dinanzi un potente smartphone che saprà garantirci prestazioni fluide e veloci, riuscendo a gestire con facilità l'apertura di più app (supportando le esperienze multitasking) e l'esecuzione di giochi più pesanti. Del resto, cosa aspettarsi da uno smartphone che promette di scatenare il potere della magia?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il