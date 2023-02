Ortur Laser Master 3 è il next step degli incisori: ora al miglior prezzo!

Gli incisori laser, così come le stampanti 3D, sono un dispositivo tanto adatto agli amatori, con modelli abbastanza convenienti, sia per professionisti, con qualità più alte e prezzi, giustamente, più alti. Ma c'è un modello che costa quanto un prodotto per amatori ed ha qualità professionali: parliamo dell'incisore laser Ortur Laser Master 3, ora disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying (c'è anche la spedizione dall'Europa).

Codice sconto Ortur Laser Master 3: come risparmiare sull'incisore in offerta

Ciò che colpisce a primo impatto del Laser Master 3 è il form factor, molto ben ottimizzato rispetto agli altri modelli del settore. L'area di incisione resta però da 400 x 400 mm, quindi avete la possibilità di lavorare ad ampio raggio. Quanto alle sue qualità, il modello Ortur trova una scheda madre OLM-ESP-PRO-V2.4, che permette una velocità di incisione di 20.000 mm/min, oltre ad una doppia ventola per la dissipazione del calore.

Passando al modulo laser, abbiamo invece un LU2-10A con potenza 10W, cioè da top gamma, che grazie grazie all'ugello compresso permette di ottenere un'incisione più precisa e fluida. E parlando di precisione, abbiamo un punto focale da 0.05 x 0.1mm, che permette di incidere in un sol passaggio aree da 10-12 mm. Inoltre, per gli usi professionali sono presenti 7 sistemi di sicurezza. Per saperne di più, potete consultare la recensione completa.

La migliore occasione dedicata all'incisore Ortur Laser Master 3 arriva grazie a Geekbuying tramite codice sconto: il prezzo è super conveniente ed è presente anche la spedizione gratis dai magazzini europei dello store.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il