Chrome si aggiorna: adesso consuma meno RAM e batteria

Memory Saver ed Energy Saver: sono queste le due importanti novità che arricchiscono l'aggiornamento Chrome 110 che Google ha da poco rilasciato. Sin da quando esiste, il browser di Big G è spesso (e non volentieri) criticato per essere fin troppo esoso in termini di risorse, specialmente sulle macchine meno prestanti. Negli anni, quindi, Google ha lavorato per ridurre l'impatto che l'app può avere su prestazioni e consumi energetici.

Google rilascia il nuovo aggiornamento v110 per Chrome: ecco le novità

Annunciate a fine 2022, queste due novità fanno così il loro debutto ufficiale all'interno dell'ultima versione del browser Google, Chrome 110. Come afferma Google, grazie alla nuova funzione Memory Saver viene ottimizzato l'utilizzo delle risorse dando priorità alle schede attive e ibernando quelle inattive; queste rimangono comunque visibili nella tab in alto e basta cliccarci per riattivarla. C'è poi Energy Saver, feature sviluppata per abbassare i consumi, riducendo la frequenze dei fotogrammi video e disattivando gli effetti visivi che impatterebbero sui consumi come scorrimento fluido e animazioni; si può attivare in automatico al raggiungimento del 20% di batteria, con tanto di icona della foglia in alto a destra.

Con questa pagina potete vedere se avete l'ultima versione di Chrome, e in caso contrario avviare l'aggiornamento. Dopodiché, andando in questo menu potete abilitare/disabilitare le due opzioni cliccando sui seguenti link: Memory Saver ed Energy Saver.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il