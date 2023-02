Nubia Pad 3D: il tablet 3D senza bisogno d’occhialini arriva al MWC 2023

Diciamocelo: la tecnologia 3D non è mai riuscita a convincere del tutto quasi nessuno, ma al MWC 2023 vedremo un nuovo tentativo da parte di ZTE sotto forma di Nubia Pad 3D. Qualcuno fra voi lettori si ricorderà sicuramente LG Optimus 3D e HTC EVO 3D, che nel 2011 provarono a sdoganare gli schermi tridimensionali nel mondo della telefonia, anche se a dire il vero non furono i primi, visto che già nel 2002 esisteva lo Sharp Mova SH251iS in grado di fare lo stesso. Il risultato non cambia, dato che la cosiddetta rivoluzione 3D non è mai avvenuta: se si escludono casi a sé stante come la saga di Avatar, è una delle tecnologie che si è rivelata più fallimentare nel mercato tecnologico.

Nubia Pad 3D al MWC 2023: ecco come sarà fatto il tablet 3D di ZTE senza occhialini

Ciò nonostante, Nubia Pad 3D sarà presentato al MWC 2023 e sarà a a tutti gli effetti il primo tablet con schermo 3D senza l'ausilio degli appositi occhialini, perlomeno nella scena più tipicamente mainstream. Anche in questo caso, infatti, il record va a un'altra compagnia di cui però probabilmente non avete mai sentito parlare: si chiama Leia Inc. e al CES 2021 ha lanciato il primo tablet del genere, e non è un caso che il teaser per il MWC 2023 ci riveli che ZTE e Leia hanno collaborato assieme per la realizzazione di quello che sarà a tutti gli effetti anche il primissimo tablet marchiato Nubia.

Il post di Nubia su Weibo parla di come verrà utilizzeto il riconoscimento degli occhi AI per creare un effetto 3D a occhio nudo. Sulla cornice superiore del display vediamo quello che sembra l'insieme di sensori (probabilmente ToF) che si occuperà di ciò, e ci aspettiamo che sul retro ci sia una fotocamera 3D pensata per catturare immagini che diano il meglio di loro su un display del genere. Appuntamento al 28 febbraio al MWC 2023, quindi, dove vi porteremo le nostre impressioni di tutte le novità della fiera catalana, Nubia Pad 3D compreso.

