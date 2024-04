Questo gadget Baseus è la salvezza contro l’afa estiva: non farti trovare impreparato!

Il bel tempo è finalmente arrivato e le temperature iniziano man mano a farsi più calde, con alcuni picchi in determinati momenti del giorno. Se sei come il sottoscritto e stai iniziando già ad avvertire i primi “fastidi”… allora forse questo gadget rappresenta un ottimo investimento per i prossimi mesi. Si tratta del ventilatore da monitor Baseus, un dispositivo pensato per allietare i tuoi momenti davanti al PC (che sia per lavoro, studio o semplice divertimento), ora in offerta lampo!

Il ventilatore da monitor Baseus è perfetto per rinfrescarti mentre sei al PC, ora in offerta lampo su Banggood

Crediti: Baseus

Il funzionamento di questo utilissimo dispositivo è davvero semplice e ricorda quello delle classiche luci LED da monitor: va posizionato sopra al display del portatile o del tuo PC desktop tramite clip ed il gioco è fatto. Si alimenta tramite un semplice cavo USB (fornito in dotazione) ed offre una leggera brezza. In alternativa può essere posizionato anche in verticale, come un pratico mini ventilatore da scrivania. È possibile regolare sia la velocità che la direzione dell’aria, inoltre si tratta di una soluzione senza pale.

Crediti: Baseus Crediti: Baseus

Il ventilatore da monitor Baseus è in offerta lampo su Banggood, al prezzo di 50€ (sia nella colorazione White che in quella Black) e con spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

