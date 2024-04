Google Gemini Pro 1.5 adesso può sentire: le novità dell’ultimo aggiornamento

In occasione dell’evento Google Cloud Next, la compagnia di Mountain View ha annunciato la disponibilità in Public Preview di Gemini 1.5 Pro sulla piattaforma Vertex AI, con una serie di aggiornamenti che andranno a migliorare le capacità e le possibilità offerte da questa intelligenza artificiale. Una delle novità più importanti di questa nuova versione è sicuramente la possibilità di “ascoltare” file audio senza la necessità di leggerne la trascrizione.

Gemini 1.5 Pro arriva in Public Preview su Vertex AI di Google

Crediti: Google

Grazie a questo nuovo aggiornamento, infatti, Google ha donato a Gemini 1.5 Pro delle orecchie per ascoltare e comprendere l’audio senza dover fare necessariamente riferimento ad un trascrizione. Questo significa che gli sviluppatori (ed in seguito gli utenti) potranno far elaborare all’intelligenza artificiale qualsiasi tipo di file audio per estrapolarne i dettagli ed ottenere informazioni con delle semplici richieste.

Con Gemini 1.5 Pro si aggiorna anche Imagen 2, il modello text-to-image che permette all’intelligenza artificiale di Google di creare immagini dalle indicazioni testuali. Grazie ad un nuova funzione, infatti, gli utenti potranno chiedere all’AI di rimuovere oppure aggiungere degli oggetti alle immagini create. Nei file generati verrà incluso anche il SynthID, un watermark digitale che aiuterà a riconosce la creazione tramite intelligenza artificiale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le