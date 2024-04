Fairphone presenta gli auricolari Fairbuds: audio top, design modulare e facili da riparare

Dopo aver lanciato vari smartphone, Fairphone è tornata a presentare un prodotto dedicato al settore audio con i nuovi auricolari true wireless, chiamati semplicemente Fairbuds: si tratta di cuffiette senza fili dal design modulare, votati alla riparabilità e pensati per durare. Ecco tutto quello che c’è da sapere tra specifiche, disponibilità (anche in Italia) e prezzo.

Questa non è la prima volta che la compagnia si dedica ad un prodotti di questo tipo: nel 2021 è stata la volta delle Fairphone TWS, seguite poi nel 2023 dalle cuffie over ear Fairbuds XL. Ora la linea di prodotti si arricchisce con gli auricolari true wireless Fairbuds, soluzione senza fili e con indossabilità in-ear, realizzati con la stessa filosofia con cui l’azienda ha creato tutti i suoi prodotti. Abbiamo parlato in molteplici occasioni degli smartphone Fairphone, telefoni progettati per durare nel tempo grazie ad un design modulare che facilita il processo di riparazione. L’ultimo capitolo del brand, ad esempio, viene proposto con ben 5 anni di garanzia, aggiornamenti software fino al 2031 ed è realizzato con materiali equi e riciclati.

Gli auricolari Fairbuds ereditano la stesse caratteristiche di fondo: TWS pensate per offrire un audio top ed un elevato grado di riparabilità, grazie ad un design modulare. L’azienda mette a disposizione degli utenti varie parti di ricambio: la batteria delle cuffiette e della custodia, i gommini, gli anelli in silicone, il guscio esterno del case e la parte interna. Insomma, le parti che possono essere sostituite sono molteplici e riguardano sia elementi interni che esterni.

Per quanto riguarda le varie caratteristiche, le TWS sono dotate di cancellazione attiva del rumore ANC, driver da 11 mm con rivestimento in titanio, fino a 6 ore di ascolto (20 ore utilizzando anche la custodia), resistenza all’acqua e al sudore di classe IP54, la cancellazione dei rumori in chiamata e non solo. Entrambi gli auricolari presenta comandi dual touch (per regolare il volume e la riproduzione) mentre lato connettività è presente un chip Bluetooth 5.3. Le batterie sono di 45 mAh (TWS) e 500 mAh (custodia), con ricarica tramite Type-C.

Il prezzo dei nuovi Faribuds è di 149€: gli auricolari sono già disponibili all’acquisto direttamente tramite il sito ufficiale, con tre anni di garanzia.

