Wear OS 6 è arrivato, ma per la prima volta i Pixel Watch dovranno aspettare

Con una mossa che potremmo definire sorprendente, Google e Samsung hanno rilasciato in questi giorni Wear OS 6, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi indossabili. Per la prima volta, però, questo aggiornamento non ha debuttato a bordo dei Pixel Watch di Big G, bensì i primi dispositivi a poter vantare l’OS più aggiornato sono i Galaxy Watch 8 dell’azienda coreana.

Wear OS 6 debutta in esclusiva su Galaxy Watch 8, quando su Pixel Watch?

Nel mese di maggio 2025, Google ha lanciato la prima Developer Preview di Wear OS 6 ma da allora lo sviluppo sembra aver rallentato senza il rilascio di ulteriori beta destinate agli sviluppatori. A sorpresa, però, il nuovo sistema operativo per smartwatch ha debuttato a bordo dei Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 8 Classic di Samsung, che arriveranno sul mercato il prossimo 25 luglio con la One UI 8 Watch.

Al momento non si conoscono ancora quelli che saranno i cambiamenti ufficiali di Wear OS 6, così come non è ancora chiaro se la versione utilizzata da Samsung per la One UI 8 Watch riprenderà le funzioni già presenti nella prima DP, come per esempio la colorazione dinamica del tema. Bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana prima di scoprire le prime novità di questo sistema operativo.

Il debutto su Pixel Watch, invece, è ancora avvolto nel mistero: non è escluso, a questo punto, che Wear OS 6 possa fare la propria comparsa sui dispositivi di Google solo con la presentazione della nuova serie Pixel 10 e Pixel Watch 4, attesa quest’estate.