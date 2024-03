Threads e l’integrazione con ActivityPub e Fediverse: ecco la prima demo

Aggiornamento 20/03: Meta ha mostrato per la prima volta l’integrazione di Instagram Threads all’interno del Fediverse, tramite una demo che illustra il funzionamento dei post all’interno della federazione. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Quando Meta ha annunciato l’arrivo di Instagram Threads, il nuovo social network che prova a rivaleggiare con quello che una volta era chiamato Twitter, una delle funzionalità più importanti è sembrata essere proprio l’utilizzo di ActivityPub e la possibilità di una integrazione con il Fediverse e Mastodon per creare un social completamente interconnesso. Sono passati 6 mesi dall’annuncio, ma questa funzionalità non è stato ancora implementata del tutto: per fortuna, adesso, abbiamo una roadmap.

Il 2024 sarà un anno molto importante per l’integrazione di Instagram Threads nel Fediverse

Crediti: Instagram

Tom Coates, giornalista di PlasticBag, negli ultimi giorni ha realizzato un’intervista con il team di Meta che ha dato i natali a Threads, chiedendo ovviamente informazioni anche sul futuro del social network e piani relativi alla decentralizzazione con l’integrazione completa integrazione nel Fediverse. Le risposte, seppur non proprio esaustive, hanno offerta la possibilità di delineare una roadmap per lo sviluppo.

Dicembre 2023 : gli utenti di Threads hanno la possibilità di rendere visibili i loro post anche nei client di Mastodon, ma la risposte a questi post non saranno visibili nell’app di Meta.

: gli utenti di Threads hanno la possibilità di rendere visibili i loro post anche nei client di Mastodon, ma la risposte a questi post non saranno visibili nell’app di Meta. Inizio 2024 (Parte 1) : il conteggio dei like sarà combinato tra gli utenti di Mastodon e Threads.

: il conteggio dei like sarà combinato tra gli utenti di Mastodon e Threads. Inizio 2024 (Parte 2) : le risposte ai post inviate tramite i server di Mastodon saranno visibili in Threads.

: le risposte ai post inviate tramite i server di Mastodon saranno visibili in Threads. Fine 2024 : un’esperienza mista tra Fediverse e Threads dove gli utenti dei due social network potranno seguirsi a vicenda, rispondere ai post e mettere like.

: un’esperienza mista tra Fediverse e Threads dove gli utenti dei due social network potranno seguirsi a vicenda, rispondere ai post e mettere like. Da annunciare: completa integrazione nel Fediverse ed interoperabilità tra Mastodon e Threads.

Il 2024, quindi, si preannuncia essere piuttosto importante per Threads e il suo futuro: stiamo per assistere davvero alla nascita di un social network interoperabile? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi.ù

Aggiornamento 20/03: prima demo di Threads nel Fediverse

Peter Cottle di Meta ha mostrato una breve demo di come gli utenti potranno collegare i propri account e post di Threads al Fediverse. L’integrazione consentirà agli utenti di condividere i propri post su diverse piattaforme tramite l’app social, consentendo loro di raggiungere più segmenti di pubblico contemporaneamente.

Nella demo è possibile vedere come all’interno delle impostazioni di Threads sarà disponibile una nuova opzione per la “condivisione fediverse”. Una volta attivata, un pop-up illustra del dettaglio cosa è il Fediverse, specificando che Meta non si assume le responsabilità dei post che sono presenti nella federazione.

