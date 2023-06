vivo X90S appare online: svelati i tagli di memoria

Aggiornamento 23/06: X90S è apparso nuovamente online in uno shop cinese che ha rivelato nuove informazioni sui tagli di memoria che saranno disponibili per quest nuovo smartphone di vivo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

La serie vivo X90 è stata lanciata inizialmente in patria e poi ha fatto capolino in versione Global (anche in Italia). La famiglia è composta da tre modelli, ma pare che avremo presto una nuova aggiunta. E se c'era qualche dubbio in merito ad un'uscita internazionale, Google Play Console potrebbe aver fugato le incertezze: ecco l'inedito vivo X90S, apparso anche nel database del TENAA con immagini e specifiche.

vivo X90S su Google Play Console: ecco il nuovo modello della serie X90

X90S

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di questo smartphone: i leaker sono sempre stati indecisi sul nome, il quale ha oscillato per diverso tempo tra vivo X90+ e X90S. A quanto pare il nome commerciale sarà quest'ultimo, confermato proprio da Google Play Console. Comunque potremmo anche avere due varianti: una cinese (X90+) ed una Global (X90S).

X90S

Il dispositivo è stato certificato da Google con la sigla PD2241 e il nome commerciale vivo X90S; l'ente TENAA ha inserito il terminale come V2241HA. Sono presenti anche delle immagini che anticipano il design generale, quest'ultimo simile a quello del resto della serie X90 (c'è perfino il logo di Zeiss).

Il display è caratterizzato da bordi curvi e punch hole, misura 6,78″ di diagonale e ha una risoluzione di 1.5K (2800 x 1260 pixel); si tratta ancora una volta di una soluzione OLED prodotta da BOE, con refresh rate a 120 Hz.

Lo smartphone offre 8/12 di RAM, 256/512 GB di storage, è dotato di Android 13 e sembra essere equipaggiato con il Dimensity 9200 (è presente la sigla MT6985); comunque ricordiamo che i precedenti leak sostengono che in realtà il chipset a bordo sarà il Dimensity 9200+ (SoC inedito in arrivo il 10 maggio), soluzione fino a 3,35 GHz con il supporto al Wi-Fi 7.

A parte il chipset non ci saranno novità rispetto a vivo X90: come si evince dalla certificazione TENAA, avremo ancora una volta una fotocamera da 50 + 12 + 12 MP (probabilmente con un sensore principale IMX866V) con grandangolare e macro. Lato selfie troviamo un modulo da 32 MP.

Non dovrebbero mancare nemmeno l'ISP proprietario V2 e la ricarica rapida da 120W (la batteria ha una capacità nominale di 4690 mAh). Per quanto riguarda i tagli di memoria, lo smartphone potrebbe essere disponibile nelle versioni 8/256 GB, 12/256 GB, e 12/512 GB, come svelato dallo shop online JD.

Stando alle parole di DigitalChatStation, i veri cambiamenti arriveranno con vivo X100, mosso dal Dimensity 9300 e in programma a novembre. Per quanto riguarda l'uscita di vivo X90S, il debutto sarebbe previsto proprio nel corso del mese di maggio o al massimo a giugno.

