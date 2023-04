vivo X90+ darà del filo da torcere ai fratelli maggiori

L'attuale generazione della serie X di vivo è composta da tre modelli, tutti con specifiche stellari e un design elegantissimo. Secondo le ultime novità, la compagnia cinese potrebbe aggiungere un ennesimo terminale, uno smartphone dotato di caratteristiche di tuto rispetto, in grado di tenere testa anche ai fratelli maggiori. vivo X90+ è in dirittura d'arrivo e un insider ci svela qualcosa in più sulle specifiche.

vivo X90+ protagonista di nuovi leak: spuntano specifiche e dettagli sull'uscita

Partiamo subito col dire che questa non è la prima volta che si parla di questo telefono. Inizialmente conosciuto come vivo X90+, questo dovrebbe essere uno dei primi smartphone ad avere a bordo il Dimensity 9200+, chipset inedito che prometterebbe delle performance superiori perfino allo Snapdragon 8 Gen 2 (il SoC del modello X90 Pro+, X90 Pro e X90 montano il Dimensity 9200 standard).

L'insider DigitalChatStation sostiene che il prossimo 9200+ è in grado di arrivare fino a 1.350.000 punti nei benchmark (il 9200 ha totalizzato invece 1.250.000 punti). Successivamente si è parlato di un cambio di nome, come vivo X90S, ma ora gli ultimi leak sono tornati sui binari precedenti.

Le ultime novità “confermano” quello che dovrebbe essere il nome definitivo, ossia vivo X90+, con sigla V2141HA. Il dispositivo dovrebbe arrivare in Cina a giugno o luglio; sarebbe prevista anche l'uscita Global ma per ora non ci sono dettagli.

Per quanto riguarda le specifiche, il nuovo device avrà dalla sua uno schermo AMOLED con refresh rate a 120 Hz, sarà mosso dal potente chipset MediaTek e arriverà con tagli fino a 12 GB di RAM. Non viene specificata la capienza della batteria, ma pare che troveremo il supporto alla ricarica rapida da 80W.

Restiamo in attesa di altre novità e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

