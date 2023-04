La nuova lampada multifunzione Xiaomi è portatile e si adatta ad ogni esigenza

In casa, soprattutto di notte, c'è sempre bisogno di una lampada pronta all'uso nel caso in cui non si voglia disturbare chi vive con noi accendendo le luci delle varie stanze. Xiaomi conosce bene il problema e porta in Cina la nuova Mijia Multifunctional Rechargeable Desk Lamp, una lampada da scrivania che si trasforma per diventare torcia oppure luce da lettura.

Mijia Multifunctional Rechargeable Desk Lamp è la nuova lampada di Xiaomi

La nuova lampada Xiaomi è dotata di una batteria a litio da 2000 mAh che può arrivare a garantire fino a 40 ore di bassa luminosità e 4 ore di luce intensa. Il dispositivo è dotato di ingresso USB-C, in modo da poter essere facilmente ricaricato anche con un power bank oppure con un classico caricatore a muro.

La particolarità di questa nuova lampada Xiaomi multifunzione è la possibilità di trasformarla: da semplice lampada da scrivania può diventare un faretto, una torcia notturna oppure una luce da lettura. Tutto questo è possibile anche grazie al cambio della temperatura della luce dimmerabile: da 2700K a 4000K nel caso in cui si abbia bisogno di luce calda oppure fredda.

Xiaomi Mijia Multifunctional Rechargeable Desk Lamp è disponibile in crowdfunding su YouPin al prezzo di circa 12€ (79 yuan). Al termine del crowdfunding, il prezzo salirà a circa 15€ (99 yuan). Non è escluso che il prodotto possa arrivare anche in occidente, ma al momento non sono disponibili informazioni in merito ad un eventuale commercializzazione internazionale.

