Tecno Phantom X2 Pro è il primo con fotocamera retrattile, ma quanto è resistente?

A gennaio abbiamo assistito al debutto del primo smartphone equipaggiato con una fotocamera con zoom retrattile, un dispositivo interessante e stiloso che prova a proporre qualcosa di differente dalle soluzione soluzioni del panorama mobile. Ora Tecno Phantom X2 Pro torna sotto i riflettori per mostrare la sua resistenza: eccolo alle prese con i test di JerryRigEverything, canale YouTube specializzato proprio nella “distruzione” di dispositivi tech.

Tecno Phantom X2 Pro con fotocamera retrattile nei test di resistenza di JerryRigEverything

Il dispositivo è stato anche protagonista della nostra recensione, dove ci ha convinto a metà. Si tratta di un modello con tanti pregi, ma non è esente da difetti. Per quanto riguarda i test di resistenza, Tecno Phantom X2 Pro si è rivelato particolarmente brillante sotto molteplici aspetti. Ricordiamo che lo smartphone è dotato di un vetro protettivo Gorilla Glass Victus che si è rivelato resistente ai graffi fino al livello 6 della scala di Mohs (con criticità a partire dal livello 7).

Il frame perimetrale è in metallo e ovviamente bisogna mettersi d'impegno per danneggiarlo. Il retro del dispositivo è realizzato in plastica riciclata, resistente ma soggetto ad attrarre i materiali più appiccicosi. Buona anche la resistenza alla fiamma durante il burn test; per quanto riguarda invece la prova di piegatura, Phantom X2 Pro si rivela particolarmente capace (grazie al supporto della struttura metallica).

Volete scoprire tutti i segreti di Tecno Phantom X2 Pro? Allora date un'occhiata alla nostra recensione per tutti i dettagli dello smartphone con zoom motorizzato!

