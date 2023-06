Apple Vision Pro: una modalità dedicata per indossarlo anche in viaggio

Continuano ad emergere in rete nuovi dettagli di Apple Vision Pro grazie all'esplorazione da parte degli sviluppatori nel nuovo SDK di visionOS. Stando alle ultime indiscrezioni apparse online, Apple Vision Pro metterà a disposizione degli utenti una modalità specifica che consentirà di indossare il visore AR/VR anche quando si viaggia in treno o in aereo.

La Travel Mode di Apple Vision Pro permetterà di indossarlo anche in viaggio

Con la pubblicazione del kit per sviluppatori dedicato a visionOS, gli utenti hanno potuto mettere le mani su quello che sarà il sistema operativo del nuovo visore Vision Pro di Apple. Giorno dopo giorno, esplorando questo SDK stanno venendo fuori nuovi dettagli su quelle che saranno le funzionalità del dispositivo, inclusa una nuova modalità Viaggio per utilizzare il visore anche in treno e in aereo.

La funzione è sembra essere ancora inclusa in visionOS, ma nel sistema operativo sono presenti diversi riferimenti che fanno pensare che Apple abbia intenzione di consentire l'utilizzo di Vision Pro davvero ovunque. Quando la Travel Mode sarà attiva, all'utente sarà richiesto di rimanere fermo (quindi non alzarsi e girare per l'ambiente con il visore indossato) mentre la precisione del rilevamento dello sguardo sarà abbassata, probabilmente per impedire movimenti involontari dovuti al movimento del mezzo di trasporto.

La Travel Mode, inoltre, sembra essere necessaria per utilizzare il visore in aereo, probabilmente consentendo anche l'attivazione dell'equivalente Modalità Aereo presente sugli smartphone.

