Nothing OS 2.0 arriverà anche per Phone (1): ecco quando

In queste ore, il brand indie del momento ha annunciato la data d'uscita del suo secondo smartphone, Phone (2). La presentazione è fissata a luglio, tra meno di un mese; nel frattempo non sono mancate anticipazioni su quelle che saranno le novità lato software, con un'interfaccia migliorata. Ma quando arriva l'aggiornamento a Nothing OS 2.0 per il modello Phone (1)? Carl Pei, a capo dell'azienda, svela il periodo di rilascio.

Nothing Phone (1) è pronto a ricevere l'aggiornamento a OS 2.0: Carl Pei conferma il periodo di rilascio

La presentazione di Phone (2) e nella nuova interfaccia è fissata per il prossimo 11 luglio. Non è dato di sapere quando cominceranno le vendite, ma sappiamo che il dispositivo avrà dalla sua Nothing OS 2.0, nuova incarnazione dell'interfaccia proprietaria del brand. Questa porterà varie novità anche se al momento non sono stati specificate: ci saranno migliorie in termini di estetica ed usabilità e ovviamente non mancherà il classico stile minimale della compagnia.

Conosciamo la data d'uscita del nuovo smartphone, sappiamo che arriveranno novità lato software ed ora Carl Pei ha risposto ad una domanda importante. Quando arriva l'aggiornamento a Nothing OS 2.0 per il primo Phone (1)? Non c'è ancora una data, ma capo della brand ha confermato che il rilascio è in programma entro fine agosto.

Non appena sarà disponibile l'update non mancheremo di segnalarvelo; nel frattempo, vi segnaliamo la prima beta dedicata ad Android 14, pubblicata nelle scorse settimane. C'è spazio anche per il nuovo Nothing Phone (2): se volete saperne di più prima del debutto, eccovi il nostro approfondimento dedicato.

