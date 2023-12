HyperOS Global: trapela il changelog con le novità di Xiaomi

Dopo il rilascio di Xiaomi 14 e 14 Pro, in molti stanno attendendo la pubblicazione dell’aggiornamento HyperOS Global, visto che in queste settimane è partito il roll-out della sua versione cinese. Niente di imprevisto: era fisiologico che il rilascio sarebbe stato prioritario per HyperOS China, e adesso che è partito ci si chiede quando arriverà la controparte occidentale e quali novità porterà con sé.

Xiaomi sta preparando l’aggiornamento HyperOS Global: quali saranno le novità

Sì, perché in più di un’occasione è capitato che la MIUI China avesse più novità rispetto alla MIUI Global, viste le differenze di mercato e abitudini fra oriente e occidente. Nel caso di HyperOS non lo sappiamo ancora con certezza se ci sarà ancora tale disparità, ma ecco cosa recita il changelog trapelato in rete di HyperOS Global:

Estetica vibrante L’estetica globale trae ispirazione dalla vita stessa e cambia l’aspetto e le sensazioni del tuo dispositivo Il nuovo linguaggio di animazione rende le interazioni con il tuo dispositivo equilibrate e intuitive I colori naturali donano vivacità e vitalità a ogni angolo del tuo dispositivo Il nostro nuovissimo font di sistema supporta più sistemi di scrittura L’app Meteo riprogettata non solo ti fornisce informazioni importanti, ma ti mostra anche come ci si sente fuori Le notifiche si concentrano su informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente Ogni foto può sembrare un poster artistico sulla schermata di blocco, arricchita da molteplici effetti e rendering dinamico Le nuove icone della schermata Home aggiornano elementi familiari con nuove forme e colori La nostra tecnologia multi-rendering interna rende le immagini delicate e confortevoli nell’intero sistema Il multitasking è ora ancora più semplice e conveniente con un’interfaccia multi-finestra aggiornata



Prima di trarre delle conclusioni bisognerà attendere che HyperOS Global diventi ufficiale, ma sulla base di quanto leggiamo in questo changelog mancano riferimenti a cambiamenti importanti del major update. Per esempio, non c’è scritto niente riguardo la ristrutturazione del codice software del sistema operativo e di tutte le conseguenti migliorie in termini di performance, consumi energetici e comunicazione fra i dispositivi che compongono l’ecosistema di Xiaomi. Tuttavia, trattandosi di modifiche abbastanza radicali, pare improbabile che Xiaomi le ometta dalla versione Global di HyperOS: non ci resta che attendere e scoprirlo.

